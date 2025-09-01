Number_i岸優太、旅へのインスピレーションを表現したコレクションを着こなす「ルート66は、いつか旅に行きたい場所」
3人組グループ・Number_iの岸優太が、ブランドアンバサダーを務める「バナナ・リパブリック」の「FALL 2025 ブランドキャンペーン」と「FALL 2025最新コレクション」が9月4日にローンチされる。
【別カット】車に腰を掛け…秋コレクションを着こなすNumber_i・岸優太
「FALL 2025」では「Inspiring the modern explorer -まだ見ぬ自分を探す、新たな旅へ。」をテーマに、ブランドのルーツであるTravelやAdventureを融合させ、旅へのインスピレーションを表現。今回のキャンペーンでは、高品質で熟練した職人技が光る、現代の探検家にインスピレーションを与えるようにデザインされているタイムレスなFALL 2025コレクションを通し、岸の自然体な動きが映し出された、洗練されたスタイルを紹介する。
岸は「僕は旅が本当に好きで、今回の撮影は旅行とまでいかないですけど小旅行の気分を味わえましたね。誰もが夢見るルート66は、いつか旅に行きたい場所です。バナナ・リパブリックのコレクションは洗練されているし着心地が良く、ニットカーディガンは汎用性があり肌寒い季節に着たいなと思いました」とコメントを寄せた。
「FALL 2025コレクション」は、上質なイタリア製デニムやブランドのオリジナリティとヘリテージを感じるユーティリティ、表情豊かなイタリアンウールを使用したセーターを取りそろえている。暖かみのある洗練された秋の素材をぜいたくに使用し、シルエットやディテールにこだわったデザインの数々は上質な日常の必需品であり、旅やウィークエンドを快適に過ごすモダンな着こなしをかなえる。
9月は「Journey to find yourself -自由を求めて、気の向くままに。」をコンセプトに、汎用性に優れた旅に最適なワードローブを提案。心を解き放つ旅、忘れられないロードトリップを彩るデニムルックは、ヴィンテージなムードただようウォッシュやパッチワークが施され、イタリア製デニムならではのモダンな着こなしへアップデート。また、深まる秋の情景に馴染むブランドのヘリテージを感じるクラシックなヘビーツイルセットアップ、気軽に羽織れるウォーターレジスタンスコートなどあらゆるオケージョンに映える洗練された着こなしを届ける。
10月は「A place of inspiration 人生を楽しむ、もっと世界が広がる。」をテーマに、五感や感情にインスピレーションを与える秋の散策や心地よい旅路に寄り添う、上質で表情豊かなイタリアンウールセーターがラインナップ。暖かみを感じる秋色で構成されたブラッシュドストライプセーターは、ワイドレッグコーデュロイパンツを合わせてエフォートレスで上品なルックへ。ゆったりと流れる時間、ワイナリーで過ごす優雅な旅の途中に溶け込むぜいたくなオーバーサイズマールドカーディガンや、秋のぬくもりをまとうような自然と調和するパッチワークセータージャケットなど、まだ見たことのない景色とともに旅を彩るスタイルが完成する。
同キャンペーンはデジタルメディア、屋外広告、ソーシャル、各ブランドチャンネルで展開される。岸が着用している「FALL 2025コレクション」は同日より全国のバナナ・リパブリックストア（横浜ランドマークプラザ店を除く）と公式オンラインストアで順次販売を開始する。
