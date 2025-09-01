リアム・デラップが負傷したチェルシーはFW不足に陥っている。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、今夏の移籍市場でチェルシーからサンダーランドへのレンタル移籍が決定していた19歳のU-19スペイン代表FWマルク・ギウは所属クラブに帰還することが決定したという。



バルセロナの下部組織出身であるギウは昨夏からチェルシーに完全移籍。チェルシーでのデビューシーズンとなった昨季は主にカップ戦での出場が多く、UEFAカンファレンスリーグでは9試合で6ゴールと同大会の優勝に貢献。プレミアリーグでの出場は3試合と少なかったが、ポテンシャルの高さは疑いようがなく、新シーズンは更なる活躍が期待されていた。





Marc Guiu's first goal for Sunderland! pic.twitter.com/SAKQVZvp2D — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 27, 2025

そんなギウだが今夏の移籍市場で出場機会確保のためにサンダーランドへレンタル移籍をすることに。しかし同氏によると、チェルシーは新加入のデラップが負傷したこともあり、ギウに復帰を要請したとのこと。すでにサンダーランドとチェルシーはギウのローンバックで合意に至っており、同選手は即座にチェルシーに復帰するという。出場機会確保のためレンタル移籍をしたギウだがチェルシー復帰が濃厚に。果たしてチェルシーでどのような活躍を見せるのだろうか。