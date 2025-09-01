¡Ú»ñ»º21²¯±ß¡¦89ºÐ¤Î¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Û¡Ö³ô¤Ê¤ó¤Æ¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ù¤¡×¢ª¤½¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤¬¡È»ñ»º·ÁÀ®¡É¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë
¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ë¤À¤±¡© µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ë¾¡¤Æ¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÀï¤¤Êý
¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¡×¤ÈÏÃÂê¡ª 1936Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ11Ç¯¡Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎÉÏ¤·¤¤ÇÀ²È¤Ë4¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¹â¹»¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤³¤Ç¤ªµÒ¤À¤Ã¤¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤È³ô¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢19ºÐ¤Î¤È¤¡¢4¤Ä¤ÎÌÃÊÁ¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤¬³ô¼°Åê»ñ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ç¤Ï10²¯±ß¤¢¤Ã¤¿»ñ»º¤¬2²¯±ß¤Ë¤Þ¤Ç·ã¸º¡£¤·¤«¤·¤¢¤ì¤«¤é70Ç¯¡¢89ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢»ñ»º¤Ï21²¯±ß°Ê¾å¤ËÁý¤¨¡¢·î6²¯±ß¤òÇäÇã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÆü¡¹Áê¾ì¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£±£¤·¤´¤È¤Ê¤·¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤«¤éÅê»ñË¡¤Þ¤ÇÁ´Éô½ñ¤¤¤¿ÏÃÂê¤Î½ñ¡Ø87ºÐ¡¢¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼ ¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¡¡»ñ»º18²¯±ß¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖÅê»ñ½Ñ¡×¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£¡È¾®Àâ·Á¼°¡É¤À¤«¤é¥¹¥é¥¹¥éÆÉ¤á¤Æ¡¢¥×¥í¤ÎÌÙ¤«¤ëÃÎ¼±¤¬¥É¥ó¥É¥ó¤ï¤«¤ëÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤Ï¡¢¡Ø89ºÐ¡¢¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼ ÂçÉÙ¹ë¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ï¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤Ï¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¤Ë»ä¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌÃÊÁ¤ÈÇäÇã¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤µ¤¨Áª¤Ù¤ÐÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¶¯¤ß¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¶¯¤ß¡
µÙ¤á¤ë
¡ÖµÙ¤à¤âÁê¾ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ï¤á¤Ü¤·¤¤ÌÃÊÁ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼è°ú¤ò¤·¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤Ë¤â±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤½¤¦¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¤¤¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¤òÇä¤Ã¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¸ÜµÒ¤Î»ñ¶â¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤Ç¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÇä¤êÃíÊ¸¤ò½Ð¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖµÙ¤à¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¤È¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¶¯¤ß¢
¾®²ó¤ê¤¬Íø¤¯
µ¡´ØÅê»ñ²È¤ÏÆ°¤«¤¹¶â³Û¤¬Âç¤¤¤Ê¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÃæ¾®·¿³ô¤òÇäÇã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö10²¯±ßÊ¬³ô¤òÇã¤ª¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¤¤¤ÃíÊ¸¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç³ô²Á¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ÎÇã¤¤µ¤ÇÛ¤È¤Ê¤ê¡¢ÌóÄê¤·¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æü¤òÊ¬¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÇã¤¤¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î»ñ¶â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Çã¤¤¤¿¤¤³ô¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤È¤¤ËÇã¤¤¡¢Çä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤ËÇä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¶¯¤ß£
¼«Í³¤¬¤¢¤ë
ÁÈ¿¥¤Î±¿ÍÑÀïÎ¬¤Ë±è¤Ã¤ÆÌÃÊÁ¤òÁªÂò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤µ¡´ØÅê»ñ²È¤È°ã¤¤¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿¤òÇã¤¦¤Î¤â¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤Ç¤¹¡£
Â¿¾¯ÁÇ¹Ô¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤½¤¦¤Ê´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È»×¤¨¤Ð¼«Í³¤ËÇã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁý¼ý¡¦Áý±×¡¦ÁýÇÛ¡×¤Î´ë¶È¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
º£¤³¤½¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î»þÂå¡ª
»ä¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤¤¤¤»þÂå¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Û¤·¤¤³ô¤¬¤¹¤°¤ËÇã¤¨¤ë¤·¡¢¼ê¿ôÎÁ¤â°Â¤¤¡£¥Á¥ã¡¼¥È¤â·è»»¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¹¤°¤ËÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¡£
·ë¶É¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òµó¤²¤Æ¤½¤ÎÍýÍ³¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
