本記事では、ライターの照宮遼子氏に、「本番で緊張に飲まれる人がやりがちな行動」について寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

大事な場面ほど不安が膨らむ理由

ライターになってすぐの頃、芸能人の対談取材で仕切り役を任されたことがあった。

当時は取材経験はまだ数えるほど。会場に入った瞬間から心臓がやたらとうるさく鳴っていた。

部屋の壁は真っ白、ライトはまぶしい。

何人ものスタッフの視線が一斉にこちらに向けられ、ただその場に立つだけで緊張に押しつぶされそうになった。

2人の会話は盛り上がるけれど、私が用意した質問リストからはどんどん離れていく。

どうにか質問を挟みながらも、頭の中は不安でいっぱいになっていった。

あの瞬間ほど「緊張に飲み込まれる感覚」を味わったことはない。

日常に潜むパニックの種

強烈なプレッシャーで頭が真っ白になる瞬間は、特別な舞台だけのものではない。

会議で「どう思う？」と突然話を振られ、準備していたはずの言葉が一瞬で飛んでしまう。

あるいは、上司への報告もそうだ。

たった数分で済む話なのに、「今は忙しいかも」と先のばしにしているうちに、声をかけるタイミングを失っていく。

プレゼン本番では、練習では出てこなかった不安が一気に押し寄せ、手のひらに汗がにじむ。焦れば焦るほど呼吸は浅くなり、「うまく話せなかったらどうしよう」とパニックの渦に飲み込まれていく。

そんなとき、頭の中で暴走しているのは「もし失敗したら」という想像だ。

現実の失敗より、まだ起きていない最悪のシナリオに心が支配されてしまう。

だからこそ、不安のスパイラルを止める具体的な方法が必要になる。

緊張をほどくカギは「五感」にあった！

著者のニック・トレントンは本書でこう述べている。

パニックに襲われそうになったら、目に見えるものを5つ、触れられるものを4つ、音が聞こえるものを3つ、匂いがするものを2つ、味がするものを1つ探す。五感に意識を向けることで、考えすぎから注意をそらせるようになる。

――『STOP OVERTHINKING』（P.95）より

本書で紹介されているのが、「54321法」と呼ばれるテクニック。

やってみると意外と単純だが驚くほど効く。

順番をきっちり守る必要はない。

「次は聴覚？ 触覚？」と迷うより、窓の外やコーヒーの香りに意識を向ければいい。

「今、この瞬間」に戻る力

なぜ、五感に意識を向けるだけで落ち着けるのか。

その理由はシンプルだ。

考えすぎにとらわれているとき、人の心は「今」からどんどん遠ざかってしまう。

昨日の失敗をくよくよ思い出したり、まだきてもいない未来の「もしも」におびえたり。実際には何も起きていないのに、頭の中だけが不安でいっぱいになってしまうのだ。

そんなときに大切なのは、意識を少しだけ現在に戻すこと。

手のひらの温度や足元の床の硬さ、外から聞こえてくる物音。体と感覚は、ちゃんとここに存在している。

そのことに気づくだけで、心はすっと落ち着きを取り戻す。

「54321法」は、そのための具体的なスイッチだ。

未来や過去に引っ張られていた意識を、「今、この瞬間」に戻す。

緊張や不安の正体が「心がさまよっていること」だとすれば、五感を通じて「今、この瞬間」に戻ることこそ、思考の暴走を鎮めるベストな方法なのだ。

不安で頭が「真っ白」に

なったときの処方箋

面接やプレゼンのように、人前に立った途端、「言葉が出なくなった」という経験がある人は少なくない。

当時の私は「質問を外したらどうしよう」「記事が思うように書けなかったらどうしよう」と、頭の中で不安ばかりを大きくしていた。

気づけば会話よりも、失敗するイメージに心を支配されていたのだ。

けれど実際には、ライトのまぶしさや椅子の硬さ、手にしたペンの感触――そんな目の前の感覚に意識を戻すだけで、心には余裕が生まれたはずだ。

ほんの数秒の切り替えがあるかどうかで、次の言葉を取り戻す力は大きく変わる。

小さな工夫ひとつで、不安にのまれるか、立て直せるかの分かれ道になるのだ。

緊張にのまれない自分になる！

緊張は悪者ではない。緊張をなくそうとすればするほど、かえって不安はふくらんでいく。

けれど大切なのは、緊張を消すことではなく「立て直せる」と知っていることだ。それだけで心はずいぶんラクになる。

五感に意識を向ける「54321法」のように、思い出した瞬間からできる切り替えがある。

特別な準備はいらない。

ほんの数秒、目に入るものを数えるだけで、落ち着きを取り戻し、「大丈夫かも」と思える余裕が生まれる。

緊張は誰にでも訪れる。

今、プレッシャーに押しつぶされそうな人がいたら、目の前の小さな景色に意識を向けてみてほしい。

飲み込まれない方法を1つ知っているだけで、その瞬間の景色は違って見えてくるのだ。

