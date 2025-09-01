日本代表、鎌田大地と佐野航大を追加招集 計27名でアメリカ遠征へ
日本サッカー協会（JFA）は1日、クリスタル・パレス所属のMF鎌田大地とNECナイメヘン所属のMF佐野航大を日本代表に追加招集することを発表した。
FIFAワールドカップ26共催国の一つであるアメリカに遠征し、現地時間6日にメキシコ代表、9日にアメリカ代表と対戦する日本代表。28日のメンバー発表時には25名を招集していたが、森保一監督は選手の状態を見極めた上での追加招集があることをメンバー発表会見で示唆していた。
メキシコ戦は日本時間7日の11時キックオフ予定でNHK総合テレビにて生中継、NHKプラスでも同時、およびU-NEXTにてリアルタイム配信・見逃し配信される。また、アメリカ戦は日本時間10日の8時37分キックオフ予定となっており、NHK BSにて生中継、およびU-NEXTにてリアルタイム配信／見逃し配信される。
■日本代表メンバー
▼GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
長友佑都（FC東京）
荒木隼人（サンフレッチェ広島）
板倉滉（アヤックス／オランダ）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
関根大輝（スタッド・ランス／フランス）
▼MF／FW
遠藤航（リヴァプール／イングランド）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
南野拓実（モナコ／フランス）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
細谷真大（柏レイソル）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野航大（NEC／オランダ）
