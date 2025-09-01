¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÀøÆþ¡ª ¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¿®»Ò¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó»Ñ¤¬ÏÃÂê ¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×ÁêÊý¤âÀä»¿
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ø¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¿®»Ò¤¬¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤òÈäÏª¡£¥×¥íÄ¾ÅÁ¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥Ý¡¼¥º¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿®»Ò¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó»Ñ¤Ç¡ÈÂçÃÀ¥»¥¯¥·¡¼¥Ý¡¼¥º¡É
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT Âè5Àï¤Î·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤ò¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¤È¿®»Ò¤¬Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ËÄ¾ÀÜ¼èºà¡£ÅþÃå¸å¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¿®»Ò¤Ï¡¢Çò¤È¿å¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¹õÈ±¥í¥ó¥°¤ÎÀ¶Á¿¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¡Ö¹õÈ±¥í¥ó¥°¿®»Ò¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Êw¡×¡Ö¿®»Ò¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤ºÀøÆþ¤Ç¤¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥È¥¦¥©¡¼¥¯¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿®»Ò¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ç°î¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹²ñ¾ì¤ËÊâ¤¤¤ÆÅÐ¾ì¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥¿¥º¥é¹¥¤¤Î¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¤¬¡Ö²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡¢¿®»Ò¤òÃµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æñ°×ÅÙ¤ò°ìµ¤¤Ë¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Í½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¡¢¿®»Ò¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Å¤«¤ì¤º¡£À°Îó¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç»±¤òº¹¤·Æ²¡¹¤È¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤·¤Æ¤â¡¢Ìó1Ê¬´Ö¤Ï´°Á´¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ìÂ³¤±¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ÀøÆþ¤«¤é2Ê¬11ÉÃ¸å¤Ë¡Ö¿®»Ò¤ä¡×¤ÈÀµÂÎ¤¬È¯³Ð¡£ÊÑÁõµ»½Ñ¤È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥¿¥Ð¥é¥·¤ÎºÝ¡¢¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤¨¤Ã¡ª´ò¤·¤¤¡ª¡×¤Èµ¤Ê¬¤ò¤è¤¯¤·¤¿¿®»Ò¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤â¡Á²ñ¾ì¤Î³§¤µ¤ó¡ª¤ªÅÚ»º¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤ª¿¬¤òÆÍ¤½Ð¤·¤¿Ì¥ÏÇ¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·ÂçÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â¡Ö¿®»Ò¥Î¥ê¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖåºÎï¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¡Ö¿®»Ò¤Ã¤ÆåºÎï¤À¤è¤Ê¡¼¡×¤ÈÉáÃÊ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡ÊABEMA¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ³Ø¤Ù¤ë!Ä¶GT¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡Ù¡¿(C)GT¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡Ë