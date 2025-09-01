¡Ö±¢ËÅÏÀ¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ëÂ¸ºß¡×ºä¸ý¹§Â§¤¬Ì·½â¤ò²òÀâ
1969Ç¯¤Ë¿ÍÎà½é¤Î·îÌÌÃåÎ¦¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î±§ÃèÁ¥¥¢¥Ý¥í11¹æ¤¬¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤Ï·îÌÌ¤ËÃåÎ¦¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê±¢ËÅÏÀ
¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÆü¡¹¡¢¹¿¿å¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë·ÐºÑ´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÁÀ¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä´Ã£¡¦¹ØÇã¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Îºä¸ý¹§Â§»á¤¬²òÀâ¡£ÆÀ°Õ¤Î¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¤â¤È¤Ë·ÐºÑ¤Îº£¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö±¢ËÅÏÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
»ä¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡£¤æ¤¦¤à¤Ï¤¸¤á»á¤ÎÃøºî¡Øµ¹ÊÝ°¦»Ò¡¦ÎîÇ½ÎÏ¤Î¿¿Áê¡Ù¤ò°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüÅÏÁáµª»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ø¤Ü¤¯¤ÎÃÏµå¤ò¼é¤Ã¤Æ¡Ù¤Ë¤âÇ®Ãæ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥ª¥«¥ë¥È¡¦Á°À¤¤â¤Î¡£»¨»ï¡Ø¥à¡¼¡Ù¤âÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤ç¡£
¹â¹»¤«¤éÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ°Ê¹ß¤âÇ®¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤é¤º¡¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥Õ¥ë¥Õ¥©¡¼¥É»á¤Î¡ØÆüËÜ¤¬¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¦¥¿¥ó¥´¤òÍÙ¤ëÆü¡Ù¡¢ÉðÅÄË®É§»á¤Î¡Ø´Ä¶ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¼¥¦¥½¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤ë¤Î¤«¡Ù¡¢ÉûÅçÎ´É§»á¤Î¡Ø¿ÍÎà¤Î·îÌÌÃåÎ¦¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤í¤¦ÏÀ¡Ù¤Ê¤É¤ò°¦ÆÉ¤·¤¿¡£
Èà¤é¤Î½ñÀÒ¤Ï¤¤¤ÞÆÉ¤ó¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¥Õ¥ë¥Õ¥©¡¼¥É»á¤Î¡Ø¥ä¥¯¥¶¡¦¥ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¤â¤Ï¤ä¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¤¢¤ä¤¦¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡£
¤·¤«¤·»ä¤Ï¤³¤ì¤é¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë"±¢ËÅÏÀ"¤ò°ìÀÚ¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆÉ¤ßÊª¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó°ìÉô¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»ØÅ¦¤¬±Ô¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·±¢ËÅÏÀ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¾Úµò¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£
ÊÒÊý¤À¤±¤ò°ìÊýÅª¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃÄê¤ÎÁÈ¿¥¤¬À¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤±£¤µ¤ì¤¿µðÂç¤Ê¿¿¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£
°ÊÁ°¡¢ÅÅÄÌ¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÅÅÄÌ¤¬°Ç¤Î»ÙÇÛ¼Ô¤À¤È¤«¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¤À¤ÈÏÃ¤¹¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢Â¾¼Ò¤È¤Î¥³¥ó¥Ú¤Ë¤âÉé¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦¤ò»×¤¤¤Î¤Þ¤ÞÁà¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯¤Î¤«¡×¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÅÅÄÌ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï3´üÏ¢Â³¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
»ä¤Ï¿¦¶ÈÊÁ¡¢´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¡£Èà¤é¡¦Èà½÷¤é¤Î¤â¤Ä¾ðÊó¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¤Î»¨»ï¤ä¥Í¥Ã¥È¤«¤éÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«ÆüËÜ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã·Ð¸³¼Ô¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ÈÊ¬ÀÏ¤ÎÀõ¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤ÎºÇÂç¸¢ÎÏ¤¬»ý¤Æ¤ëµ¡Ì©¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¸¸ÌÇ¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡£
¿ÍÎà¤¬¤¸¤Ä¤Ï·îÌÌ¤ËÃåÎ¦¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±ÇÁü¤Ï¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¡¦¥¥å¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤¬»£±Æ¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¯¤À¤È¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¡¢¤¿¤À¤Á¤ËÁÈ¿¥¤ÎÃ¯¤«¤«¤é»ö¼Â¤¬Ï³¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£´±Î½µ¡¹½¤«À¯¼£·ë¼Ò¤ÎÃ¯¤«¤¬¶Ú½ñ¤ÄÌ¤ê¤ËÊª»ö¤ò±¿¤Ù¤ë¤Û¤ÉÀ¤³¦¤ÏÃ±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¯²ñ¼Ò¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£ÁÈ¿¥¤Ï¤â¤í¤¯¡¢°ìËç´ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÈëÌ©¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±¹½À®°÷¤¬¤¤¤¿¤é°¤ÎÈëÌ©¤ò¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ËÇä¤ëÅÛ¡Ê¤ä¤Ä¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ÖÂæÊÖ¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢»ä¤Ï±¢ËÅÏÀ¤¬²ÁÃÍ¤¢¤ëÂ¸ºß¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£½ñÀÒ¤¬Çä¤ì¤ë¤È¤«¡¢¿Í¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑÅª¤Ê°ÕÌ£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
±¢ËÅÏÀ¤ÏÂç½°¤ÎÉÔËþ¤ÎÉ½¤ì¤À¡£À¸³è¤Ç¤ÎÉÔ¹¬¤äÉÔ¾òÍý¤ò²¿¤â¤Î¤«¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤·¤¿¤¤ÁÛ¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÈÈ¿Í¤òºî¤ê¾å¤²¤ë±¢ËÅÏÀ¤Ë¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£±¢ËÅÏÀ¤Ï»ö¼Â¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¿´¤ÎÎ¢Â¦¤òË½¤¯¡£¤½¤ì¤ÏÃ±½ã¤ÊÀ¤³¦¤òÍß¤¹¤ëÍßË¾¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¤¿¤À¡¢¤¿¤È¤¨ÌÑÁÛ¤Ç¤â¡¢±¢ËÅÏÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤¤Î¸¢ÎÏ¤ä´±Î½µ¡¹½¤Ë¼«À©¤¬À¸¤¸¤ë¡£±¢ËÅÏÀ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¶ËÃ¼¤Ê¸½¾õÈÝÄêÀªÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¸¢ÎÏË½Áö¤ÎÍÞ»ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
±¢ËÅÏÀ¤Ï¼Ò²ñ¤È¤·¤ÆÅ¬ÅÙ¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤â¤Î¤À¡£¡Ø¥à¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Ï¡Ö¤¦¤à¡¼¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤â¤é¤¹¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¡£
