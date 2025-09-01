Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï1½µ´Ö¤Î»öÁ°ÈòÆñ¤â¡ª¡¡¹ó½ë»þÂå¤Î¡Ö¿·¡¦ÈòÆñ½ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë½Ñ¡×
¢£ÈòÆñ½ê¤Ï¾ì½ê¤â¿©ÎÁ¤âÁá¤¤¼Ô¾¡¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª
7·î30Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç²ÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢ÄÅÇÈÅþÍè¤ËÈ÷¤¨¤ÆÈ¾Æü¤Û¤ÉÈòÆñ½ê¤ËÂÚºß¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¡£´ØÅì¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35¡î¤ËÇ÷¤ëÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿À¯ÉÜ¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤Î¡ÖµðÂçÃÏ¿Ì·Ù²ü¡×¤¬½Ð¤¿ºÝ¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¸å¤Ç¤ÏÄÅÇÈÅþÃ£¤Þ¤Ç¤ÎÈòÆñ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ë½»¤àÌó52Ëü¿Í¤Ë1½µ´Ö¤Î¡Ö»öÁ°ÈòÆñ¡×¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¼«¼£ÂÎ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï9·î¤ä10·î¤â½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î²Æ¤â¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ä¹´ü´Ö¤ÎÈòÆñ½êÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë½Ñ¤Ï¡©¡¡ºÒ³²´íµ¡´ÉÍý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÇËÉºÒ»Î¤ÎÏÂÅÄÎ´¾»»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½ÈòÆñ½ê¤ËÎäË¼ÀßÈ÷¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Ê¤É°ìÉô¤ò½ü¤¡¢ÈòÆñ½ê¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ÎÎäË¼ÀßÈ÷¤Ï´ðËÜÅª¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÂç·¿ÀðÉ÷µ¡¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄäÅÅ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð»È¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÈòÆñ½ê¤ÏÈó¾ïÍÑÅÅ¸»¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²Æ¤Ï³§¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¡Ö¤½¤ì¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡Ê2011Ç¯¡Ë¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Äê°÷Ìó600¿Í¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë¿ôÀé¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÈòÆñ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼õÉÕ¤ä·úÊª¤Î¸®Àè¤Ê¤É¤Þ¤Ç¿Í¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢ÈòÆñ½ê¤ÏÄê°÷¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÈòÆñ½ê¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î½»Ì±¤¬ºÒ³²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Âð¤Ë½»¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë´í¸±¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢°ìÄê´ü´Ö¤½¤³¤ÇÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÈòÆñ½ê¤âÈïºÒ¤·¤¿¤ê¡¢ÈïºÒ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£Âç¤¤ÊºÒ³²¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¶áÎÙ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë¹Ô¤«¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á2ÇÜ¡¢3ÇÜ¤Î¿Í¿ô¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈòÆñ½ê¤ËÁá¤¯¹Ô¤±¤Ð¼«Í³¤Ë¤¤¤¤¾ì½ê¤¬¼è¤ì¤ë¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ðËÜÅª¤ËÈòÆñ½ê¤Î±¿±Ä¤«¤é¡Ø¡»¡»ÃÏ¶è¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¹âÎð¼Ô¤äÉÂ¿Í¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤ëÊý¤äÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê´Ä¶¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤Ë³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë·ò¹¯¤Ê¼ã¼Ô¤Ï¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ê¤É±¿±Ä¤«¤é¡Ø¤³¤ÎÈòÆñ½ê¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤ÏÈòÆñ½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ð¿å¤ä¿©ÎÁ¤¬¤¹¤°¤Ë¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÈòÆñ½ê¤Ë¤Ï3ÆüÊ¬¤Î¿å¤È¿©ÎÁ¡¢¤½¤ì¤«¤éÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈòÆñ¼Ô¤¬Íè¤ë¤Î¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢¼ýÍÆ¿Í¿ô¤ò³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤ÇÇÛµë¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÃÙ¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¿å¤ä¿©ÎÁ¤Ê¤É¤¬ÅÏ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÈòÆñ½ê¤ÏàÁ´°÷¸øÊ¿á¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£Áá¤¤¼Ô¾¡¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÇÛµë¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤«¤é¿å¤ä´Ê°×¿©¡¢À¸³èÍÑÉÊ¤ò»ý¤Á¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ª
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÌÔ½ë»þ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤ä¤Ï¤êÎäË¼ÀßÈ÷¤¬¤Ê¤¤¤È½ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ï¤äÀð»Ò¤ÏÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¤ÎË¼ÁíÈ¾ÅçÂæÉ÷ºÒ³²¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤ò¤·¤Î¤°¤¿¤á¤Ë³§¤µ¤ó¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢²Æ¾ì¤Ç¤¹¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯´À¤ò¤«¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤¬´À¤Ç¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤Æ¤âÉÔ²÷¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÂÎ¤ò¿¡¤¯¤¿¤á¤Î¥Ü¥Ç¥£¥·¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤È²÷Å¬¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÂç¤¤á¤Î¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾®¤µ¤¤¤Î¤À¤È²¿Ëç¤â»È¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤Þ¤¿¡¢½ë¤¤¤È´À¤ä»ÄÈÓ¤Ê¤É¤«¤é°Û½¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥¨¤ä²ã¤Ê¤É¤ÎÃî¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£½ë¤¤¤¿¤á¥É¥¢¤äÁë¤òÊÄ¤á¤¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃîÂÐºö¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ãî¤è¤±¥¹¥×¥ì¡¼¤äÃî¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤«¤æ¤ß»ß¤áÌô¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ï±ÒÀ¸¾õÂÖ¤â°¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£½ü¶Ý¥¦¥¨¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤âÂ¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥¢¤äÁë¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³°¤«¤éÅÚ¤Ü¤³¤ê¤Ê¤É¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ÏÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾²¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦ÈòÆñ½ê¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÅÚ¤Ü¤³¤ê¤Ç¥¶¥é¥¶¥é¤¹¤ë¤·¡¢ÈÄ¤Î´Ö¤À¤«¤éÂÎ¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥óºà¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ÈÂ¿¾¯·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï²Æ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ªÀò¤È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤âÀäÂÐ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÎÙ¤Î¿Í¤Î¤¤¤Ó¤¤ä¿²¸À¤Ê¤É¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ì²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¼ªÀò¤È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯¤ÏÌ²¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÄÌ¾ï¤ÎÈó¾ïÍÑ»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¹ó½ë»þ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Åß¾ì¤è¤ê¤â²Æ¾ì¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÈòÆñ½êÀ¸³è¤Ï²á¹ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Êº¸¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë¡Ë¿å¡ÊÉáÃÊ¤è¤êÂ¿¤á¡Ë¡¢¤«¤æ¤ß»ß¤áÌô¡¢Ãî¤è¤±¥¹¥×¥ì¡¼¡¢Æü¤è¤±ÍÑË¹»Ò¡¢¥Ü¥Ç¥£¥·¡¼¥È¡ÊÂÎ¿¡¤ÍÑ¡Ë¡¢½ü¶Ý¥¦¥¨¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¢±ö¤¢¤á¡¢¤¦¤Á¤ï¡¦Àð»Ò
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¡¢º£Ê¹¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿å¤ä¿©ÎÁ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Ë´Ê°×¥Æ¥ó¥È¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢½àÈ÷¤òËüÁ´¤Ë¤·¤ÆÈòÆñ½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÈòÆñ½ê¤Ç´Ê°×¥Æ¥ó¥È¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢±¿±Ä¤Ë¡Ø¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¥Æ¥ó¥È¤Î»ÈÍÑ¤Ï¥ë¡¼¥ë¤Ç¶Ø»ß¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿©ÎÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¡ØÍ¾Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤é²¶¤Ë¤â¤¯¤ì¡Ù¤Ê¤É¤ÈÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈòÆñ½ê¤Ï¸øÊ¿¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈòÆñ½ê¤ÎÀ¸³è¤Ï³§¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¿ôÇÜ²á¹ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
½ë¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ìÏ«¤¬Â¿¤¤ÈòÆñ½êÀ¸³è¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Â¼¾åÎ´ÊÝ¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò