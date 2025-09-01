プラダ ビューティの期間限定ポップアップ♡バナナバーム体験！

2025年9月12日(金)～15日(月・祝)の4日間、東京・下北沢の下北線路街 空き地で「プラダ ビューティ ポップアップ」が開催されます。注目は新発売の「リップ バーム フロスティング ケア＊」で、鮮やかなバナナカラーにゴールドとピンクラメが煌めき、血色感と温かみを演出。香りもほのかにバナナ風味で、遊び心あふれるビューティ体験を楽しめます♡

新作バナナバーム＊で遊び心ある唇に

「リップ バーム フロスティング ケア＊」は、バナナをイメージした鮮やかな黄色に塗布するとゴールドとピンクラメが上品に煌めき、洗練された血色感を演出。

価格や詳細は公式サイトで確認可能です。ほのかなバナナの香りも魅力で、見た目も香りも楽しめる一品です。リフィルも同日発売で、長く楽しめます。

＊「リップ バーム フロスティング ケア」のこと。食品ではありません。

【GYUTAEプロデュース】espoir日本限定クッション「21Pピーチアイボリー」新登場

ポップアップ限定体験＆フォトブース

イベント会場では、来場チェックイン特典＊１や購入特典のほか、バナナプリントが施された「プラダ ビューティ フォトブース＊２」も登場。

遊び心あふれる空間で、新作バームを試したり写真撮影を楽しむことができます。混雑時には待機の可能性があるため、時間に余裕を持って訪れるのがおすすめです。

＊1 本イベントへのご入場の際、ご自身のスマートフォンからチェックインを行っていただきます。チェックインには会員登録とLINE ID連携が必要になります。会員登録とLINE ID連携はこちら からお願いいたします。あらかじめ連携いただくことをお勧めいたします。特典はいずれも数量限定です。

＊2 混雑時はお待ちいただく場合がございます。当日の状況によりサービスを中止・中断する場合がございます。

イベント詳細＆来場のポイント

チェックインには会員登録とLINE ID連携が必要です＊１。詳細や混雑状況は公式サイトで確認可能。限定アイテムを試すチャンスをお見逃しなく♡

開催期間：2025年9月12日(金)～15日(月・祝)

営業時間：11:00～20:00（最終日17:00まで）

会場：下北線路街 空き地（東京都世田谷区北沢2-33-12）

遊び心あふれるプラダ ビューティ体験をこの機会に

「プラダ ビューティ ポップアップ」は、下北沢で4日間限定開催。新作バナナバーム＊をはじめ、代表的なビューティアイテムを試せるチャンスです。

バナナプリントのフォトブースや来場特典も充実しており、遊び心と洗練性を両立した特別な時間を過ごせます。9月12日(金)からの期間中、ぜひ足を運んで心躍るビューティ体験を楽しんでください♡