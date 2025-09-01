TikTok（ティックトック）などで人気のインフルエンサー、ゆりにゃ（25）が1日までにインスタグラムを更新。自身がプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」の元メンバー天宮しゅな（19）との不貞行為騒動をめぐり、絶縁宣言中の元パートナー「たいちくん」こと齊藤太一氏に対し「バケモノめ」などと投稿した。

齊藤氏は先月28日にXで、天宮との不貞行為騒動をめぐって「本件に関連し、私は『交際関係に準ずる親密な関係性が存在していた』『当該行為は不同意性交に該当し得ない』との趣旨の発言を行いましたが、これらは事実関係と齟話を生じさせる不適切な表現であり、結果として被害を申告された女性の名誉と心情を一層害するものでした」と謝罪。「被害女性の陳述は概ね客観的状況と整合的と解されます。このような認識・発言に至ったことは、全て私の認識の甘さと浅慮に起因するものであり、弁解の余地は一切ございません」とつづった。

その後、齊藤氏は8月31日午後に「タトゥー勝手に彫ってごめんね」と書き出し、ゆりにゃの本名とみられる「YURIKA」と腕に彫られたタトゥーの写真を公開。「死ぬまでゆりかだけを愛し想い続ける、ゆりかの純粋無垢な心を裏切ってしまったことへの僕なりのけじめです。毎日ゆりかにLINEで愛を伝えてるけど 気持ち伝わってるかな？永遠の愛だって 分かって欲しい。本当に心の底から愛してる」などとつづっていた。

ゆりにゃは齊藤氏の当該投稿を引用する形でストーリーズを更新。「バケモノめ。ゆりかを失った現実と共に 一生苦しみなさい。お前は、100倍にして ゆりかのお金を返しなさい」と反応した。

齊藤氏はその後、ゆりにゃのインスタグラムの投稿を引用し、Xで「ゆりかがやっと反応してくれた… 凄く嬉しくて涙が止まらないよ。太一くんのツイート見てくれてたんだね。115,000,000円頑張って返すからね」などとつづっていた。