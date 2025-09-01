防衛省は大容量で高速の送受信を可能とする情報通信基盤を整備し、陸海空の３自衛隊がデータを横断的にやりとりできるようにするシステムを構築する。

戦況の把握や対応を即時に行えるようにする狙いがある。

新たな「防衛情報通信基盤（仮称）」では、陸海空自衛隊の各部隊や司令部をつなぎ、日本に向かってくる他国の航空機やミサイルの情報と、自衛隊の戦闘機や護衛艦の運用情報などをリンクさせることを目指す。医療や補給・整備といった後方支援に関する情報も共有できるようにする。外部からのサイバー攻撃を想定して複数の通信網を整備し、機能の喪失も防ぐ。

防衛省は７月に策定した「次世代情報通信戦略」で、現行の通信基盤は「爆発的な増大が見込まれるデータ通信・処理に耐え得るものになっていない」と指摘。陸海空自衛隊がそれぞれのニーズに合わせてシステムを作ってきたために横断的な情報共有に制約があることも挙げ、新たな基盤整備の必要性を指摘していた。

ネット上でデータを管理するクラウドシステムを利用して、３自衛隊の一元的な指揮統制を可能とする「防衛省クラウド」も２０２９年度をめどに整備し、新たな通信基盤の土台とする。量子暗号通信や人工知能（ＡＩ）など、民間の先端技術を通信基盤に随時反映していく。

防衛省は２９日に発表した２６年度予算の概算要求に、通信基盤整備に必要な技術を調査・検証する経費として１０億円を計上した。