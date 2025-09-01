森保Jアメリカ遠征に鎌田大地と佐野航大を追加招集
日本サッカー協会は1日、アメリカ遠征に臨む日本代表にMF鎌田大地(クリスタル・パレス)とMF佐野航大(NECナイメヘン)を追加招集することが決まったと発表した。
アメリカ遠征に臨む日本代表メンバーは8月28日、普段の活動より2人少ない25人で発表されていた。森保一監督は会見の場で負傷やコンディション確認を理由とし、「最低でも一人増やそうかなと思っている」と追加招集の意向を述べていた。
鎌田と佐野はいずれも今年6月に続いての招集。鎌田は開幕前のFAコミュニティシールドで負傷し、一時戦線離脱していたが、代表発表後の公式戦2試合に出場していた。佐野は6月の初選出から連続招集を勝ち取った。
日本代表は現地時間6日にメキシコ代表、9日にアメリカ代表と対戦する。
アメリカ遠征に臨む日本代表メンバーは8月28日、普段の活動より2人少ない25人で発表されていた。森保一監督は会見の場で負傷やコンディション確認を理由とし、「最低でも一人増やそうかなと思っている」と追加招集の意向を述べていた。
鎌田と佐野はいずれも今年6月に続いての招集。鎌田は開幕前のFAコミュニティシールドで負傷し、一時戦線離脱していたが、代表発表後の公式戦2試合に出場していた。佐野は6月の初選出から連続招集を勝ち取った。
日本代表は現地時間6日にメキシコ代表、9日にアメリカ代表と対戦する。