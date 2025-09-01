【SHISEIDO×クリスマスコフレ2025】発売日＆予約日は？｜進化したアルティミューンやベスコス受賞のオイデルミンが入ったセット
＼商品情報をcheck／
今年のホリデーコレクションのテーマは、「GINZA WONDER」。資生堂誕生の地・GINZAから多彩で美しく心躍る体験を届けるセットが登場します。2025年3月に進化し、上半期のベストコスメを総なめにした美容液「アルティミューン」をはじめ、化粧液「オイデルミン」や、肌に眠る可能性に着目したクリームも。1年頑張った肌をケアし、生命力あふれるツヤやかな印象へと導きます。
名品美容液「アルティミューン」の壁を1つ越えたと話題を集めた、2025年新生「アルティミューン」。先進の美肌知見をもとに、資生堂のシンボルである椿から日本の伝統的な発酵技術に着想を得た技術により生み出された新成分“発酵カメリアエキス+”を配合。さらに厳選の美容成分もプラスし、ハリとなめらかさ、透明感溢れる輝きに満ちた肌へと導きます。みずみずしいのに充足感のあるつけ心地も人気の秘密。
“美の回復”に着目したベスコス受賞の化粧液。“ケフィア発酵エキスGL”や資生堂独自成分“４MSK”などを配合。100分の1のサイズの微粒子が素早く浸透して、角層の奥深くまで潤いを届け、生命感あふれる肌へと導きます。
「つけてもつけても乾燥する」という負のスパイラルから抜け出すべく誕生したクリーム。肌に眠る可能性に着目した“REDヒアルロン酸GL”を配合。ぷるんとやわらかで弾むような肌へ導きます。
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="アラサー代表！美的エディター I" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/iwasakarena.jpg" kenja_title="hidden"]色々な肌悩みにマルチに活躍してくれるスキンケアは、乾燥が気になる人やスキンケア迷子さんやファーストエイジングケアにはもちろん、世代問わずおすすめです。たっぷり試せる特製サイズで、使うたびに美しさが更新されていく感覚はやみつきになりそう！[/btk_sh_comment_pro]
クリスマスの特別な予定に向けたスキンケアに、来年の美肌に向けて、ぜひ手に入れてみて！
「SHISEIDO ファースト エクスペリエンスキット」￥5,940
※10月1日（水）より、店舗・SHISEIDO公式サイト・資生堂オンラインストアにて予約開始
※税込
SHISEIDO公式HP＞＞
編集部より一足お先に開封レビュー
