¡¡2025Ç¯8·î²¼½Ü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î¥¬¥¶»Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¹¶·â¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö·³ÍÑ¼ÖÎ¾¤ä¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤ò¼þÊÕ¤ËÅ¸³«¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎÊóÆ»¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤òÅêÆþ¡×¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤ò¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤ÇÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡×¡Ö¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤¬¥ª¥ê¡¼¥ÖÈª¤òÇË²õ¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤ÎÆ°¸þ¤¬ÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ç¥«¤¤!?¡Û¤³¤ì¤¬¡¢Áõ¹Ã¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ò¼Â¸ú»ÙÇÛ¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤È¤ÎÀïÆ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤í¤½¤í2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¡¢Æ±·³¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê·úÀßµ¡³£¤È¤Ï³°¸«¤âÀÇ½¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñËÉ·³¤¬±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖD9RÁõ¹Ã¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£Á´Ä¹Ìó8.8m¡¢Éý4.3m¡¢¹â¤µ4m¡¢½ÅÎÌ¤Ï65¥È¥ó¤È¡¢¤Û¤ÜÀï¼ÖÊÂ¤ß¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¸Ø¤ê¡¢¥¥ã¥¿¥Ô¥é¡¼¼ÒÀ½¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼D9R¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó½ÐÎÏ¤Ï416ÇÏÎÏ¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï·³ÍÑ»ÅÍÍ¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤ÏËÉÃÆ¥¬¥é¥¹¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥í¥±¥Ã¥È¿ä¿Ê¼°¤ÎÂÐÀï¼ÖÊ¼´ï¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ø¤ÎÂÐ¹³¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¶âÌÖ¾õ¤Î¥¹¥é¥Ã¥È¥¢¡¼¥Þ¡¼¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËºÇÂç15¥È¥ó¤ÎÄÉ²ÃÁõ¹Ã¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ÅÚ¤ò·¡ºï¡¦±¿ÈÂ¤¹¤ë¥Ö¥ì¡¼¥ÉÉôÊ¬¤âÁõ¹Ã²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥³¥Þ¥ÄÀ½¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤òÁõ¹Ã²½¤·¤¿¿ÍÊª¤¬»Ô³¹ÃÏ¤ÇË½Áö¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¥ë¥É¡¼¥¶¡¼»ö·ï¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÁõ¹Ã¼ÖÎ¾¤ò¹ñ¤ÎÀµµ¬·³¤È¤·¤ÆÂ¿¿ôÊÝÍ¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤ÏË½ÅÌÄÃ°µÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¨ÂÐÀªÎÏ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ØÃÏ¤äÀøÉúÀè¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿·úÊª¤ò¡È¼þÊÕ¤Î²È²°¤ä¸ø¶¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤´¤È¡ÉÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Å¨ÀÀªÎÏ¤ÈÄ¾ÀÜÅª¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é¤Þ¤ÇÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ä
¡¡Áõ¹Ã¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤Ï1982Ç¯¤Î¥ì¥Ð¥Î¥óÀïÁè¤Ç½é¤á¤Æ¼ÂÀïÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ä¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐÉðÁõÀªÎÏºîÀï¤ÇÉÑÈË¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áõ¹Ã¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿D9R¡Ê²èÁü¡§ÆüËÜ¥¥ã¥¿¥Ô¥é¡¼¡Ë
¡¡Æ±·³¤¬¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ò½ÅÍÑ¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÆÍÇËÎÏ¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÏÀïÆ®»þ¡¢D9R¤ò¡È½â¡É¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Ê¬¸ü¤¤Áõ¹Ã¤Ï½ÆÃÆ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢RPG¡ÊÂÐÀï¼Ö¥í¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ê¤É¤Î¹¶·â¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÍë¤äÂ¨ÀÊÇúÈ¯ÁõÃÖ¡ÊIED¡Ë¤â¡¢ÃÏÌÌ¤´¤ÈÇÓ½ü¤·¤Æ¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎËÉ¸îÀÇ½¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÁõ¹Ã¤Î¸ü¤¤¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¼«Çú·¿¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢D9RÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÅ»ÒÀïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÉôÂâ¤ä¥É¥í¡¼¥óËÉ±Ò¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÉ¸æÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÐÎÏ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖºÜµ¡´Ø½Æ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Æ¤ÃÆÈ¯¼ÍÁõÃÖ¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÚÁõ¹Ã¼ÖÎ¾¤äÉðÁõÀªÎÏ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð·âÂà¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ¯±ìÃÆ¤ò»È¤¤¡¢¼«¿È¤Î»Ñ¤ò±£¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿D9R¤ÎÀÇ½¤È±¿ÍÑË¡¤Ë¤è¤ê¡¢·úÊª¤ä¿ØÃÏ¤ò¼¡¡¹¤ÈÇË²õ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î½»Ì±¤äÉðÁõÀªÎÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶²ÉÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¼çÎÏÀï¼Ö¡Ö¥á¥ë¥«¥Ð¡×¤è¤ê¤â°Ú¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢2002Ç¯¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¸¥§¥Ë¥ó¤ÎÀï¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢IED¡ÊÂ¨ÀÊÇúÃÆ¡Ë¤Ê¤É¤Îæ«¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿»Ô³¹ÃÏ¤ËD9R¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¡¢·úÊª¤´¤ÈÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀïÆ®°÷¤ÎÀï°Õ¤òÁÓ¼º¤µ¤»¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¹ßÉú¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ÖÎ¾¤¬½»µï¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÇË²õ¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÉðÁõÀªÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ½»Ì±¤«¤é¤ÎÅÜ¤ê¤äÁþ°¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢D9R¤Ï²È²°¤Î²òÂÎ¡¢ÇÀÃÏ¤ÎÇË²õ¡¢Æ»Ï©Éõº¿¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡¢À¸³è´ðÈ×¤òÇË²õ¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤¬ÉðÁõÀªÎÏ¤Ë²Ã¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉðÁõÀªÎÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÖÇË²õ¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤·¤Æ½¸Ãæ¹¶·â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤ä»Îµ¤¹âÍÈ¤ÎºàÎÁ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÏD9R¤Î±ó³ÖÁàºî·¿¡¦Ìµ¿Í¥¿¥¤¥×¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¼ÂÀïÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
