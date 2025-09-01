東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6540 高値0.6549 安値0.6523
0.6578 ハイブレイク
0.6563 抵抗2
0.6552 抵抗1
0.6537 ピボット
0.6526 支持1
0.6511 支持2
0.6500 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5893 高値0.5906 安値0.5880
0.5932 ハイブレイク
0.5919 抵抗2
0.5906 抵抗1
0.5893 ピボット
0.5880 支持1
0.5867 支持2
0.5854 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3741 高値1.3779 安値1.3727
1.3823 ハイブレイク
1.3801 抵抗2
1.3771 抵抗1
1.3749 ピボット
1.3719 支持1
1.3697 支持2
1.3667 ローブレイク
