東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6540　高値0.6549　安値0.6523

0.6578　ハイブレイク
0.6563　抵抗2
0.6552　抵抗1
0.6537　ピボット
0.6526　支持1
0.6511　支持2
0.6500　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5893　高値0.5906　安値0.5880

0.5932　ハイブレイク
0.5919　抵抗2
0.5906　抵抗1
0.5893　ピボット
0.5880　支持1
0.5867　支持2
0.5854　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3741　高値1.3779　安値1.3727

1.3823　ハイブレイク
1.3801　抵抗2
1.3771　抵抗1
1.3749　ピボット
1.3719　支持1
1.3697　支持2
1.3667　ローブレイク