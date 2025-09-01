「大人が本気で使えます！」デザインが100点満点の100均新作手帳
商品情報
商品名：ダイアリー 2026 B6日曜始まり 40P 空もよう手帳
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：187×130mm
販売ショップ：セリア
こんなデザイン欲しかった！セリアで見つけた手帳が素敵すぎる♡
早くもセリアには、2026年の手帳が登場！その中でも、特に気になる商品をゲットしてきました。
筆者が今回注目したのは、こちらの『ダイアリー 2026 B6日曜始まり 40P 空もよう手帳』。空模様がテーマの、シンプルながらちょっぴりこだわりのあるデザインがポイントの手帳です。
透明カバー付きなのと、毎日持ち運びやすいB6サイズがいいなと思って購入してみました！
項目は非常にシンプルで、ページ数もそう多くはありません。
しかしながら、必要な項目がしっかり付いているので、プライベートにもお仕事にも使えるかと思います。
年間スケジュールページで、1年間の予定をパッと確認できるのが嬉しいです。
設定した目標の進捗状況を確認するのにも良さそうです。
メモ欄はスタンダードな横罫を採用。
方眼タイプではないので、文字が見やすいです。
マンスリーページに注目！美しい空模様にうっとり…♡
この手帳、マンスリーページが他にあまりないデザインになっているのが最大の特徴！
きれいな空模様が目を惹きます。
うっとりするような空の表情に癒されます。
ふとした時に目に留まるので、忙しい時も手帳を開くたびに心がリラックスします♡
それぞれの月に異なる空模様がデザインされているのがおしゃれ。
キャラものだと大人が使いにくい、かえってシンプルすぎるのも寂しい…そんなわがままを叶えてくれる手帳です！
今回は、セリアの『ダイアリー 2026 B6日曜始まり 40P 空もよう手帳』をご紹介しました。
早々に売り切れてしまいそうな予感がするほど、かなりクオリティの高い手帳でした！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。