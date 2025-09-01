「コロコロ転がって困ってた…」「安定感抜群！」アレを飾れる100均の専用台座

カプセルトイ用のディスプレイグッズが充実するセリアで、ちょっと面白い商品を発見しました！カプセルを安定して飾ることができる専用の台座。台座に乗せるだけでカプセルをしっかり固定できるので、ディスプレイが捗ります！シンプルなタイプと、ユニークなデザインをゲットしてきたので、早速ご紹介します♡

商品情報

商品名：カプセルの台座、カプセルの足

価格：各￥110（税込）

内径サイズ（約）：3.5cm

販売ショップ：セリア

カプセルを安定して飾れる♡専用の台座をセリアで発見！

カプセルトイ用のディスプレイグッズが充実するセリア。ちょっと面白い商品を発見しました！

今回ご紹介するのは『カプセルの台座』と『カプセルの足』という商品。カプセルを安定して飾ることができる専用の台座です。

価格は各110円（税込）。筆者が購入した店舗では、推し活グッズ売り場に陳列されていました。

こちらは『カプセルの台座』。

シンプルなデザインですが、ほんのり透け感があり、カプセルとの相性抜群！

内径サイズは約3.5cmとなっています。

飾ってみると、こんな感じになります。

そのままだとコロコロと転がってしまうカプセルを、しっかり固定させることができます！

完全に透明なカプセルだと、もっと可愛く飾れそうです。

ユニークなデザインが可愛すぎる♡『カプセルの足』にも注目！

『カプセルの足』は、スニーカーを履いた足が付いたユニークなデザイン。

シンプルなカラーなので、ペイントしたりラインストーンなどでデコレーションしたりと、アレンジのし甲斐があるアイテムです。

カプセルを乗せてみると、想像以上に可愛くて感動しました♡

ちょっぴりシュールではありますが、中に推しの顔写真などを入れて飾ってもいいかもしれません。

台座部分をうまく利用したデザインで、個人的にはこちらのほうが凝った感じがして気に入りました！

今回は、セリアの『カプセルの台座』と『カプセルの足』をご紹介しました。

空のカプセルをディスプレイグッズとして活用できる、とても面白い商品でした！最近はカプセル自体がカプセルトイになっているものも増えてきたので、たくさん集めたくなります。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。