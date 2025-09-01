痛恨のPK2本献上…福岡DF安藤智哉「できなかったことの方が多かった」
[8.31 J1第28節 柏 2-1 福岡 三協F柏]
日本代表合流直前に、厳しい内容になった。アビスパ福岡の3バックの左に入ったDF安藤智哉は、前半にMF小泉佳穂を倒してPKを献上。先制点を与えるピンチを迎えたが、FW細谷真大のPKをGK小畑裕馬が止めて事なきを得る。その後、両チーム1点ずつを重ねた後半には、安藤が細谷へのファウルをとられて再びPKに。今度はFW瀬川祐輔に決められて、1-2で10試合ぶりの黒星を喫した。
ファウルを受けた細谷も「むずかしいジャッジだった」と回想するが、安藤自身は「(PKを)2本与えているのは事実」と受け止める。「上位のレイソル相手に何ができたかって言われると、できなかったことの方が多かった」と反省を口にした。
2021年に愛知学院大からJ3のFC今治に加入してプロデビューをはたした安藤は、2023年には大分に移籍して舞台をJ2に移した。そして2025年、ついにJ1の福岡へ移籍すると、柏との開幕戦はベンチスタートで出番がなかったが、第2節以降は27試合連続でフル出場をはたし(編集部注:次節は累積による出場停止)、リーグ4位(28失点)の堅守を支えている。加えて、190cmの長身を武器にチーム最多タイの4ゴールをあげており、攻守で欠かせない存在となっている。
その活躍が認められて、国内組で編成された7月のEAFF E-1選手権で日本代表に初招集されると、初戦の香港戦(○6-1)、第3戦の韓国戦(○1-0)でフル出場。9月のアメリカ遠征にも引き続き選出された。CBのポジションでいえば、DF冨安健洋、DF伊藤洋輝(バイエルン)、DF町田浩樹(ホッフェンハイム)、DF高井幸大(トッテナム)が招集外となっているなか、来年6月に開幕する北中米W杯へ向けてアピールするチャンスになる。しかし、「これまでもでかい目標を口に出してきたわけじゃないので。日々の積み重ねっていうのを大事にしているので」と安藤は地に足をつける。
「自分の持ち味を出しながら、アピールしていく」。26歳のDFは、静かに闘志を燃やしている。
(取材・文 奥山典幸)
