半年ぶりのフル出場をはたした柏DF杉岡大暉「今のチームはこうやって剥がしていくんだっていう感じがわかった」
[8.31 J1第28節 柏 2-1 福岡 三協F柏]
柏レイソルのスターティングメンバーに、DF杉岡大暉が帰ってきた。
3月2日の第4節・浦和戦(○2-0)で負傷し、途中交代を強いられていた杉岡は、7月30日のスタッド・ランス戦(○2-1)で実戦復帰すると、8月22日の第27節・浦和戦(○4-2)で途中出場をはたす。そして、続く福岡戦で約8か月ぶりに先発に名を連ね、90分間出場。最後にフル出場したのは、2月26日の第3節・C大阪戦(○2-1)までさかのぼる。
「相手が元気なのもあって、自分的にはうまく試合に入れなかったなと思っています。でも、時間が経つにつれて、ボールももてましたし、自分自身も落ち着くことができました」
今季から柏に加入した杉岡は、リーグ開幕前のプレシーズンマッチ・千葉戦(○3-0)で柏デビュー。リカルド・ロドリゲス監督のもと、3-4-2-1をベースに戦う柏において、3バックは、右からDF原田亘、DF古賀太陽、杉岡の並びだった。杉岡が先発復帰をはたしたこの日、3バックの顔ぶれはシーズン序盤と同じだったが、ダブルボランチはMF原川力とMF熊坂光希のコンビから、シーズン中盤以降はM山田雄士とMF中川敦瑛の組み合わせとなった。
「この11人で(試合の)入りからやるのは、初めての感覚だったので。今のチームはこうやって剥がしていくんだっていう感じが少し今日わかった気もするので、次節以降フィットしていかなきゃいけない」
この日はセットプレーのキッカーを務めてチャンスを創出。右CKの場面で左利きの杉岡がキッカーを務めると、ライナー性のボールをPA外で構えていたDF小屋松知哉へ合わせる。小屋松がダイレクトでとらえたシュートをゴール前でフリーだった原田がつめたが、惜しくも合わせ切ることはできなかった。
「デザインした形で毎試合何個かあるので、決め切れればいいですけど、僕たちはどうしてもショート(CK)が多いので。その中でもいける機会があったらどんどん織り交ぜて、セットプレーの得点っていうのをもっと増やしていきたい」
リーグ4位の42ゴールをあげている柏は、流れの中からの得点パターンは多彩だが、セットプレーからの得点は「2」。そんななか、杉岡の復帰が新たな武器を示してくれた。
(取材・文 奥山典幸)
