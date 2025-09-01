何度リピしたことか！詰め替え用があるって知ってた？100均の汚れが魔法のように落ちる水

今回ご紹介するのはダイソーで大人気のお掃除シリーズ「落ち落ちV」の商品。油汚れや皮脂汚れなどの、酸性の汚れに効果的なアルカリ電解水なのですが、なんと詰め替え用も販売されているんです。しかも量はボトル約2本分で110円（税込）とコスパの高い商品。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：アルカリ電解水クリーナー 詰め替え落ち落ちV 500ml

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

詰め替え用は量がたっぷりでコスパ◎ダイソーのお掃除アイテム

ダイソーで人気の掃除グッズシリーズ「落ち落ちV」。筆者は家の掃除に『アルカリ電解水』を愛用しているのですが、本体の方は280mlで110円（税込）。

実は詰め替え用も売られていて、こちらは500mlで110円（税込）とコスパ◎なんです！

約本体ボトル2回分なので、詰め替えて残った分はキャップを閉めて、直射日光や高温多湿の場所を避けて保管します。

油汚れや皮脂汚れをさっぱり落とす！

アルカリ電解水は洗剤を使うのはちょっと…という場所の掃除に大活躍。除菌、消臭効果が期待でき、冷蔵庫の内外や食器棚、電子レンジなどの調理家電から、リビング、ベビー用品の掃除まで活躍してくれます。

酸性の汚れである油汚れや、皮脂・手垢汚れに効果的。水では落ちなかった電子レンジの汚れも、シュッと吹きかけて…。

ペーパーでふき取れば…。

この通り！一見キレイそうな場所でも、黄色い汚れがべったりとついていて、こんなにも汚れていたのかと驚きました。

今回はダイソーで購入した『アルカリ電解水クリーナー 詰め替え落ち落ちV 500ml』をご紹介しました。

売り場にはこのほかにもクエン酸やセスキなど、さまざまな種類があったので、ぜひ汚れに合ったものを選んでみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。