◇ナ・リーグ ドジャース5―4ダイヤモンドバックス（2025年8月31日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が8月31日（日本時間9月1日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に先発。7回4安打1失点、メジャーでの自己最多タイとなる10奪三振を記録するなど、確実に試合をつくり、12勝目の権利を手にしてリリーフ陣にマウンドを託した。2番手・スコットが痛恨の同点3ランを浴びたため、白星は付かなかったが、チームが勝つ確率を最大限に高める好投をデーブ・ロバーツ監督（53）は絶賛だった。

山本は初回、先頭のペルドモをカーブで遊ゴロに仕留めると、続くマルテは二ゴロ。3番・キャロルはカーブで中飛に打ち取った。初回に味方が2点を先行すると、ペースは加速。2回は2奪三振。2―0の4回に3本の安打を集められて1点を失ったが、2死一、三塁のピンチでは6番・ロックリアをスプリットで空振り三振に仕留めて、この回を最少失点にとどめた。150キロ台後半の直球にカーブ、スプリット、カットボールなど持ち球を駆使し、安定して回を重ねた。

ロバーツ監督は「90球から100球を投げる中で、競争力のある投球の割合がとても高かったです」とトータルでのピッチングを評価し「今日はストライク先行ができていましたし、三振が必要な場面や早いカウントで打ち取る場面でもしっかり結果を出しました。効率的でしたし、彼の才能を考えれば、これが基準になるべきです」と絶賛した。

山本は2戦続けて、連敗ストップを託される重要なマウンドに立った。前回登板の8月24日（同25日）パドレス戦では、連敗して迎えた3連戦の3戦目に登板。ナ・リーグ西地区でし烈な優勝争いを繰り広げるライバルを相手に6回4安打2失点と好投し、チームの同率首位再浮上に貢献すると同時に今季11勝目をマークした。この日も連敗して迎えた3連戦の3戦目。同地区のダイヤモンドバックス相手に全力で腕を振り、力で相手をねじ伏せた。