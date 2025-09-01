８月２９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６４．０１ドル（－０．５９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３５１６．１ドル（＋４１．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０２０．０セント（＋１０１．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１８．００セント（＋７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９８．００セント（＋１２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３６．７５セント（＋８．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．３５（＋０．６０）
出所：MINKABU PRESS
