・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６４．０１ドル（－０．５９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３５１６．１ドル（＋４１．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４０２０．０セント（＋１０１．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５１８．００セント（＋７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３９８．００セント（＋１２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０３６．７５セント（＋８．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３０２．３５（＋０．６０）

