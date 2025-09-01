100均にスゴイの出てる！ワークマンで話題になった商品の半額じゃん♡魔法の袋

災害時や旅行、アウトドアなどで活躍する簡易洗濯用バッグ。こういった商品がワークマンで販売されて話題になりましたが、なんとダイソーにて、半額のお値段で並んでいたのを発見しました♪以前ダイソーで買ったものよりも、何やらパワーアップしている様子…実際に使ってみたので、この機会に要チェックです！

商品情報

商品名：ウォッシュバッグ 7L

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：幅35cm×長さ58.2cm

容量：7L

販売ショップ：ダイソー

ワークマンで話題になってた！洗濯ができる魔法の袋をダイソーでGET

簡易的な洗濯ができる専用バッグ。災害時や旅行時、アウトドアなんかで活躍しますよね。こういった商品がワークマンから販売されて話題になりましたが、今回はなんと、我らがダイソーで発見しました！その名も『ウォッシュバッグ 7L』。筆者が訪れた店舗では、防災グッズと一緒に並んでいました。

商品のサイズは約幅35cm×長さ58.2cm。容量は約7L。お値段は￥770（税込）です。実は以前、ダイソーで『ウォッシュバッグ』というアイテムを購入していた筆者。そちらはお値段が￥550（税込）で、容量は約3Lでした。価格や容量の他にも違いがあるのか、詳しく見ていきたいと思います。

まず目に入ったのが内部に付いた突起。以前買ったものでは見受けられなかった特徴です。この凹凸シートの効果で、洗浄力がUPしているんだとか。早速使っていきます！

汚れ落ちが良い！ダイソーの『ウォッシュバッグ 7L』

あらかじめ汚れを払っておいた洗濯物を入れ、袋の先端にあるバルブが締まっている状態で水を入れていきます。必要な場合は、洗剤も適量入れてOK。Tシャツであれば2枚程度入るとのことです。

ベルトを3回程度折り返し、バックルを留めます。本体の上下を持ったら、ザブザブと振っていきます。クリアな素材が使われている部分が大きいので、洗っている様子が確認しやすいです。

気になる汚れ落ちについて、内部の凹凸のおかげなのか洗剤のおかげなのか、想像以上に良い印象！お茶をこぼしたシミもしっかり消えていました。

脱水はバルブを緩めて行いますが、前回のアイテムと同様に排水のスピードが遅くてもどかしい…バッグを丸めて水を絞り出すこともできますが、完全に水気を切るのは難しいです。この辺が解決してくれたら、もっと使いやすいなと思いました。

今回はダイソーの『ウォッシュバッグ 7L』をご紹介しました。

コンパクトに持ち運べる洗濯用バッグ。今の時期、プール後の水着の管理でも役立つかと思います！気になった方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。