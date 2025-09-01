２９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ９２ドル安 ＡＩ半導体巡る楽観が後退 ２９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ９２ドル安 ＡＩ半導体巡る楽観が後退

２９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比９２．０２ドル安の４万５５４４．８８ドルと４日ぶり反落した。中国のアリババ＜BABA＞がＡＩ半導体を開発したと報じられ、米国企業のＡＩ半導体の収益性に対する楽観的な見方が後退し、ハイテク株への売りを促した。７月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は前月比０．２％上昇。市場予想と同水準となった。利下げ観測が続いたことは株式相場のサポート要因となった。



キャタピラー＜CAT＞やスリーエム＜MMM＞が株価水準を切り下げ、オラクル＜ORCL＞やディア＆カンパニー＜DE＞が冴えない展開。デル・テクノロジーズ＜DELL＞が大幅安となった。一方、ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やメルク＜MRK＞がしっかり。アメリカン・エキスプレス＜AXP＞やニューモント・コーポレーション＜NEM＞、ＣＶＳヘルス＜CVS＞が堅調だった。



ナスダック総合株価指数は２４９．６１ポイント安の２万１４５５．５５と４日ぶりに反落した。エヌビディア＜NVDA＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が下値を探り、テスラ＜TSLA＞やメタ・プラットフォームズ＜META＞が株価水準を切り下げたほか、クラウドストライク・ホールディングス＜CRWD＞が売られ、マーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞が急落した。一方、アルファベット＜GOOGL＞やアムジェン＜AMGN＞が値を上げ、オートデスク＜ADSK＞やアファーム・ホールディングス＜AFRM＞が大幅高となった。



出所：MINKABU PRESS