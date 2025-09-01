【9/1〜9/30の運勢】9月の運勢グラフはどう動く？星乃せいこさんが贈る12星座占いをチェック！



今月のお花：コスモス「乙女の真心」



isutaでは、1カ月の運気を示した「運勢グラフ」を配信。占い師の星乃せいこさんが、絶好調の日、恋愛運がいい日、新しいことに挑戦するべき日など、転機となるポイントをご紹介します♡9月の占い：おひつじ座さんの運勢9月のおひつじ座は、五感をフルに使い、しっかりと目の前の現実を生きる運気。今月のあなたは、恋愛面でご縁を引き寄せるために、もしくは仕事やアルバイトで“一人前”になるために、自らを鍛え、磨くような星回りの中に。

9月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：マリーゴールド「可憐な愛情」



9月の占い：おうし座さんの運勢9月のおうし座は、愛ある時間やしあわせを感じる瞬間に恵まれるあたたかな運気。思いがけず誰かの優しさに触れたり、ラッキーな出来事が起こったりと、自然と笑顔になれる瞬間がたっぷりおとずれる予感ですよ。

9月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：ワレモコウ「移ろいゆく日々」



9月の占い：ふたご座さんの運勢9月のふたご座は、外の世界での活躍と、自分自身の土台となる“暮らし”の両方に目を向けていく運気。家の中をきれいに整えたり、身だしなみに気を使ったりすることで、仕事や学業の調子がぐんと上がっていく予感ですよ。

9月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：ワックスフラワー「かわいらしさ」



9月の占い：かに座さんの運勢9月のかに座は、望みの実現へと向かって、スピーディに現実が変化していく運気。今月はいよいよ、次の10年に向かって、新しいステージへと駒を進めるための“お膳立て”が整っていくタイミングですよ。

9月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：アキイロアジサイ「忍耐強い愛情」



9月の占い：しし座さんの運勢9月のしし座は、便利なサービスや道具に頼りすぎず、自らの手を使うことで豊かさへと近づける運気です。一発逆転を狙うよりも、コツコツ着実な一歩一歩を積み重ねていきたいときですよ。

9月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：パンパスグラス「強気な心」



9月の占い：おとめ座さんの運勢9月のおとめ座は、しなやかにしたたかに、あなたらしい“強さ”を発揮できる運気です。ビューンと追い風が吹いてきて、ポジティブな勢いに乗れそうな今月。「また今日も、いい仕事をしてしまった…！」と自分でも納得の活躍をしたり、すごく充実した濃密な1日を過ごせたりしそうな、明るい星回りですよ。

9月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：エキナセア「やさしさと深い愛」



9月の占い：てんびん座さんの運勢9月のてんびん座は、自分自身のちょっと面倒なところやクセも含めて、ぎゅっと抱きしめてあげたい運気。短所は長所の裏返しだから、自分では「こんな自分嫌だな…」「治したいな…」と感じているところも、他の人から見れば、あなたのチャームポイントなのかもしれません。

9月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：ブバルディア「親交と情熱」



9月の占い：さそり座さんの運勢9月のさそり座は、広く多くの人たちと交流し、にぎやかに過ごしたい運気。今月のあなたは、1人よりも、みんなで。自分のためよりも、友情やチーム全体のために動くことでうまくいく星回りですよ。

9月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：ダリア「華麗で優雅」



9月の占い：いて座さんの運勢9月のいて座は、得意なことを生かしてキラリと光る活躍ができそうな運気。仕事をしている人にとっては、働き方や仕事観に大きな変化が起こりそうなタイミングです。

9月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：ケイトウ「おしゃれで個性的」



9月の占い：やぎ座さんの運勢9月のやぎ座は、興味の赴くままに、心からの“好き”を追求していきたい運気です。ここ最近、あなたを縛っていた“何か”から解放されて、まるで背中から羽が生えたように自由で軽やかな気分になれそう。

9月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：ダイヤモンドリリー「また会う日を楽しみに」



9月の占い：みずがめ座さんの運勢9月のみずがめ座は、与えられた役割や周囲からの期待に応えることを、ゆったりペースでやっていく運気です。忙しく充実した、華やかな夏が終わりを迎え、しっとりと静かな日常が戻ってきそうな今月。

9月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



今月のお花：キキョウ「変わらぬ愛」



9月の占い：うお座さんの運勢9月のうお座は、恋人やパートナーと、もしくは職場や将来にまつわることで、“大切な約束”をすることになりそうな運気。これまでの努力が報われて、華やかな世界に飛び出す時期をむかえている今月です。

9月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック

isuta恋愛占い（毎月1日、15日更新）https://isuta.jp/lovefortuneisuta週間占い（毎週日曜日更新）https://isuta.jp/horoscopeisutaの運勢グラフ（毎月1日更新）https://isuta.jp/fortunegraph2025年下半期の占いも公開中✓