広島・新井監督 常広「いいボールも。ただちょっと、やっぱり高かった」「振れている打者も多いし、サクも昨日に続いて」【一問一答】
「ヤクルト７−４広島」（３１日、神宮球場）
広島が最下位・ヤクルトに痛恨の連敗。３位タイから４位に転落した。先発・常広はプロ入り最短の４回１０安打５失点でプロ初黒星を喫した。ＣＳ進出を懸け、いよいよ９月戦線に突入。新井監督の主な一問一答は以下の通り。
◇ ◇
−先発・常広は初回は村上も三振に斬ってという立ち上がりだったが。
「一つ一つのボールはいいボールもあった。ただちょっと、やっぱり高かった」
−ビハインドの展開で打線は安打が出ていた。
「振れている打者も多いし、サク（坂倉）も昨日に続いていいホームランだったし。継続してやっていきたいなと」
−ファビアンがベンチスタートとなった。
「休養も兼ねてというところもあったけど、今日はアンダースローで変則なんで。アンダースローって、ボールを自分のところに呼び込んで打つバッターというのはなかなか難しいところもある。だから、今日は前でさばける打者、あとは足を絡めてというところで羽月と大盛にいってもらいました」
−モンテロは前日の４三振から一夜明けて猛打賞。
「しっかり前でコンタクトしてるからヒットゾーンに飛んでくれるよね」