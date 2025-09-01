大谷翔平似の8歳年上イケメンボディビルダーを早速尻に敷く21歳経営者の大胆行動に“ゆきぽよ”こと木村有希らMC陣が驚愕する一幕があった。

【映像】大谷翔平似イケメンのムキムキボディ

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして俳優の犬飼貴丈が参戦した。

最終告白でらるむ（21歳／メイクサロン経営）の元へやって来たしんたろう（29歳／プロボディビルダー）。それまでフィーナ（24歳／フラダンサー）やまいか（26歳／ダンサー）といった魅力的な美女にも惹かれていたしんたろうだったが、これまでの自分の優柔不断な言動を詫び「らむちゃんの笑顔がかわいくて、すごく好きです。日本に帰っても一緒に思い出を作りたいです。お願いします」と告白をした。それを受け「しんたろうくんの不愛想なところとか口下手なところ、あとちょっと無神経なところ、今では愛おしく想っています」と応えるらるむ。さらに「戻って来てくれてありがとう。おいで」と手を差しだすらるむに、スタジオのMC陣は「おいで！！」と驚愕しつつ「これくらいがいいね〜！しんたろうには」とコメントした。