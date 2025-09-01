インドが自国に構築する高速鉄道システムに日本の新幹線の最新技術を導入する案を検討している。日本を訪問して石破茂首相と首脳会談をしたインドのモディ首相は新幹線導入のために協力することにしたと、複数の日本メディアが伝えた。

日本は現在JR東日本が開発中の次世代新幹線車両「E10系」をインド側に提案した。朝日新聞によると、インドは1.1兆ルピー(約1兆8340億円)にのぼる事業費の約80%を日本円借款で充当するが、利率が年0.1%、償還期間は50年という破格的な条件を受けた。

インドは最大都市ムンバイとアーメダバードをつなぐ約508キロの高速鉄道プロジェクトMAHSR(Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail)を推進中だ。現在は最も速い列車でも5時間30分かかるが、E10系新幹線が導入される場合2時間10分以内に到着可能という。

もともと2023年の完工を目標としていたが、工事計画の変更と費用の急騰で工事期間が遅れ、2030年代初期を目標に変更した。日本も2030年に現行のE5系新幹線の後続となるE10系の導入を目標にしているため、日本と同時にインドにも最新型新幹線車両が登場することを両国が目標にするという説明だ。

日本はインドとの関係を経済安全保障レベルで重要戦略と想定している。インドのGDP(国内総生産)は約4兆1900億ドルと、今年日本を抜いて世界4位になる見込みだ。過去にはインドを開発途上国と見なしていたが、もはやインドは経済規模面でも技術面でも共に革新を推進していくべき重要なパートナーということだ。

朝日新聞によると、日本としては経済安全保障のための半導体サプライチェーン脱中国多角化の側面でインドと利害関係が一致する。インドは半導体の国産化を推進中で、日本はサプライチェーンを拡大するレベルでインドを逃せないということだ。特に東京エレクトロンはインドのタタ・エレクトロニクス社と昨年パートナーシップを締結し、半導体製造工場の建設を支援している。

石破首相とモディ首相は30日、共に新幹線に乗って宮城県の東京エレクトロンを訪れた。