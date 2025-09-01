「マジでうわっ」8回にスコットが痛恨の同点3ラン被弾も…代打スミスのサヨナラ弾で9回劇的勝利！地区Vマジック「23」に

スミスのサヨナラ弾でドジャースが勝利(C)Getty Images

ドジャースは現地時間8月31日、本拠地でダイヤモンドバックスと対戦。ウィル・スミスが9回代打でサヨナラ本塁打を放ち、5−4で勝利した。連敗を2でストップさせた。終盤8回に同点に追いつかれる嫌なムードの中、30歳の捕手が代打で大仕事をやってのけた。

【動画】嫌なムードを振り払った！スミスが9回に劇的サヨナラ弾

地区優勝争いは2位のパドレスが敗れて2ゲーム差に広がり、地区優勝マジックを「23」に減らしている。

先発の山本由伸は7回98球4安打1失点10奪三振の内容でマウンドを降りたが、4−1で迎えた8回、リリーフした2番手のタナー・スコットが二死一、二塁からコービン・キャロルに同点3ランを浴びてしまい、山本の12勝目の権利が消えてしまった。

山本は初回に三者凡退に抑えると、その裏に味方打線がフレディ・フリーマンの適時二塁打で2点を先制。その後は4回の1点のみに封じていた。