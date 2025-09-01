元白鵬関、マジョルカで浅野拓磨や大久保嘉人氏と交流！『背番号69』でゴール「サッカーの楽しさ教えて頂きありがとうございました」
第69代横綱として長らく相撲界で活躍した白鵬翔こと元白鵬関。
2021年に引退した同氏は、史上最長の横綱在位など5つの世界ギネス記録を樹立したレジェンドだ。
その元白鵬関が、スペイン1部リーグのサッカークラブであるマジョルカを訪れ、現在同チームに所属する浅野拓磨、元所属選手である日本代表OBの大久保嘉人氏との対面を果たした。
元白鵬関は「スペインからです、浅野さんありがとうございました」とInstagramに投稿。
さらに、Xには「Taica＆白鵬ワンチーム。大久保嘉人さん、サッカーの楽しさ教えて頂きありがとうございました。ちなみに1ゴール2アシストでした。最後にオーナーから母Tamirにマヨルカ（マジョルカ）ユニフォームプレゼント。ありがとうございました」などと投稿していた。
Taica&白鵬
ワンチーム
大久保 嘉人さん
サッカー⚽️楽しさ教えて頂きありがとうございましたまたマヨルカで会いましょう
ちなみに1ゴール2アシストゴール🥅でした
最後にオーナーから母Tamirに
RCDマヨルカユニフォームプレゼント🎁
ありがとうございました。 pic.twitter.com/QOQgo7m0A7
— HAKUHO-SHO 白鵬 翔 (@HakuhoSho69) August 26, 2025
69代横綱だった元白鵬関は、背番号「69」をつけてプレーするとゴールまで決めている！また、母親に向けたユニフォームもプレゼントされたそう。
現在、マジョルカの胸スポンサーを務めているのは、日本企業の「Taica（タイカ）」で、そのつながりで元白鵬関は当地を訪れていたようだ。
マジョルカは、浅野と大久保氏だけでなく、家長昭博（現川崎フロンターレ）や久保建英（現レアル・ソシエダ）ら日本人選手がプレーしてきたクラブ。
「Taica」はマジョルカと2021年に提携を開始し、スポーツ面での支援だけでなく、クラブの機構的な成長や国際的な発展にも積極的に貢献してきたそう。