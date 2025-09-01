「喜ばしい形ではなかったけど、一番大事なのは勝利」浦和MFグスタフソンが語る”手応え＆課題”「後半はいつものように悪かった」
浦和レッズは、８月31日に行なわれたJ１第28節でアルビレックス新潟と埼玉スタジアム2002で対戦。30分にMFマテウス・サヴィオのゴールで先制すると、後半は押し込まれながらも最後まで守り切り、１−０で逃げ切った。
新潟と戦う前、ショッキングな敗戦が続いていた。８月22日の27節・柏レイソル戦は前半で２点リードも後半の４失点で２−４と黒星。同27日の天皇杯準々決勝のFC東京でも前半に先制しながらも後半の２失点で逆転負けを喫した。
公式戦で３試合ぶりの白星を目指した新潟戦で、MFサミュエル・グスタフソンは４−２−３−１のダブルボランチの一角でスタメン出場。狙いすました縦パスや、持ち前の展開力を発揮し、59分までプレーした。
そんな30歳のスウェーデン人は試合後、勝利を素直に喜んだ。
「今日はしっかりと仕事を遂行したと思う。喜ばしい形ではなかったですけども、一番大事なのは勝利。リーグ優勝のチャンスを膨らませるうえで少しながらも着実に前へ進めた状況です」
S・グスタフソンは一方で課題にも言及。劣勢だった後半とともに、前半も満足できる出来ではなかったという。
「後半は、いつものように悪かったです。前半もボールを持ちながらミスがあって。クロスを上げても跳ね返されて拾われて、勢いを消される時間もありました。僕もここにもう１年以上いるので、次のステップに行かなければならない」
ちなみに、この試合ではMF中島翔哉がリーグ戦で約３か月ぶりに先発出場。その点について、S・グスタフソンはまだまだ未完成であるものの「お互いを理解し、彼のパフォーマンスも良かったし、一緒にプレーできて良かったです」と述べた。
課題を残しつつもJ１で首位の京都サンガF.C,と勝点差７と、優勝の可能性を残している浦和。９月３日と７日に開催される川崎フロンターレとのルヴァンカップ準々決勝を挟み、次節は９月13日にガンバ大阪と敵地で相まみえる。
取材・文●野口一郎（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「原口ベンチ外で中島翔哉がスタメン」新潟戦に臨む浦和レッズの先発メンバーに反響続々「今日はメッセージ性があるスタメンだな」
