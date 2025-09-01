日本相撲協会は１日、大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）の新番付を発表した。

関取最年長の玉鷲（４０）＝片男波は、東前頭筆頭となった。７月の名古屋場所は西前頭４枚目で１１勝４敗。大の里から最年長金星（４０歳８カ月）を挙げたほか、最年長三賞となる殊勲賞を獲得した。

玉鷲は２２年１１月場所以来となる三役復帰を果たしていれば、能代潟が１９３６年１月場所を小結で迎えた４０歳７カ月の最高齢記録（昭和以降）を、８９年ぶりに更新することになっていた。

ただ、今場所で勝ち越せば、三役復帰は確実。旭天鵬（現大島親方）と並ぶ最年長勝ち越し記録を、単独記録に更新することになる。

７月の名古屋場所で幕内初優勝を果たした琴勝峰（２６）＝佐渡ヶ嶽＝は東前頭１５枚目から同５枚目に番付を上げた。

新横綱として平幕優勝を許した大の里（２５）＝二所ノ関、途中休場した豊昇龍（２６）＝立浪＝の両横綱にとっては、奮起が求められる。

三役では、関脇若隆景（３０）＝荒汐＝が大関とりに挑む。直近２場所は小結で１２勝、関脇で１０勝。今場所で１１勝を挙げれば、大関昇進の目安とされる三役で「３場所合計３３勝」に到達。現在の大関は琴桜ひとりで、東西がそろうことが期待されるだけに、１０勝でも昇進される見方が強い。

新小結安青錦（２１）＝安治川は、ウクライナ出身初の三役。初土俵から所要１２場所は小錦、朝青龍、琴欧洲の１４場所を抜いて歴代１位のスピード昇進（年６場所制となった１９５８年以降初土俵、幕下付け出しは除く）。

安青錦は新入幕から３場所連続で１１勝を挙げ三賞を受賞。３場所連続の２桁勝利は阿武咲、大の里に続き戦後３人目の快挙だった。今場所で４場所連続となれば戦後初となる。また、安治川部屋からは安治川親方（元関脇安美錦）が創設してから、初の三役力士誕生となった。

〈大相撲秋場所 幕内番付〉

【横綱】大の里、豊昇龍

【大関】琴桜

【関脇】若隆景、霧島

【小結】高安、安青錦

【前頭１】玉鷲、阿炎

【前頭２】伯桜鵬、王鵬

【前頭３】熱海富士、豪ノ山

【前頭４】平戸海、若元春

【前頭５】琴勝峰、一山本

【前頭６】阿武剋、草野

【前頭７】隆の勝、欧勝馬

【前頭８】宇良、金峰山

【前頭９】翠富士、藤ノ川

【前頭１０】大栄翔、美ノ海

【前頭１１】正代、狼雅

【前頭１２】尊富士、御嶽海

【前頭１３】明生、時疾風

【前頭１４】佐田の海、朝紅龍

【前頭１５】翔猿、湘南乃海

【前頭１６】友風、錦木

【前頭１７】竜電、日翔志

【前頭１８】獅司