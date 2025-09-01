親日家で空手の黒帯、フィンエアーCEOに聞く「人と地球に優しい空の旅」のために私たちができること

フィンエア―CEO就任から1年半

2024年4月にフィンランドを代表する航空会社・フィンエアーのCEOに就任したトゥルッカ・クーシスト氏が、2025年6月2度目の来日。日本メディア向けインタビューに応じた。

前職の郵便公社から、一転して航空業界へと大胆に舵を切ったトゥルッカ氏は、実はなかなかの“改革請負人”。前職のフィンランド郵便公社Postiでは、赤字に苦しんでいた伝統企業を、収益性の高い現代的企業に変革させた立役者だ。

人材・年金・金融と多様な分野でもリーダーを務めてきた経験豊かな経営者でありながら、話せば穏やかでフレンドリー、同席のマネジャーらと笑みを交わしながら温かみのある口調で答えてくれる。

そんな「強くて温かい」CEOは、今フィンエアーをどう変えていこうとしているのだろう。日本への思い、そして持続可能な空の未来への強い信念――。

温かくも確固たるビジョンを持つトゥルッカ・クーシストCEOの“素顔”に迫った。

100年後も選ばれるブランドであるために

――2024年4月に物流大手のPosti Groupの社長兼CEOからフィンエアーCEOに就任されました。それから1年半近く経ちましたが、最も力を入れていきたいことを教えてください。

トゥルッカ・クーシストCEO（以下、クーシスト）：大きく分けて、ふたつのことに注力したいと考えています。ひとつは、今後100年にわたって選ばれ続けるブランドであり続けるために、お客様のニーズをより深く理解し、それに合ったサービスや製品、体験を磨き上げていくこと。もうひとつは、従業員の力を最大限に引き出す環境づくりです。

私たちは「One Crew」という考え方を大切にしています。5600人の仲間が、ワンクルーとして誇りを持って働ける環境が、フィンエアーの強みであり、成長の鍵でもあります。

社員がワンクルーとなって働くと、その雰囲気はお客様にも伝わります。これは、フィンエアーが将来的にも信頼される企業になることを意味します。

クーシストCEOの言葉からは、ビジネスとしての理論性と同時に、人と人とのつながりを大切にする姿勢が感じられる。それは、日本市場に向けた新たな戦略にも表れている。

日本と北欧をスムーズに結ぶフィンエアーの2025年夏期スケジュールでは、日本とヘルシンキを結ぶ4つの主要路線（羽田・成田・関西・名古屋）を大幅に増便した。週25便を運航し、コロナ前の回復を目指す一歩が着実に進んでいる。

すべて日本を夜出発し、ヨーロッパに午前到着する便なので、フライト中に睡眠が取りやすく、時差の影響を受けにくいと、ヘルシンキを目指す旅行者に加え、北欧、バルト 3 国、ヨーロッパへの旅行者にも好評だ。

――2025年3月30日より名古屋線を最大週4便、5月からは関西線を毎日運航に増便されました。羽田線週7便と成田線週7便を合わせて、ピーク時には計週25便を運航されることになります。なぜ今、日本市場を重視しているのでしょうか。

クーシスト：フィンエアーは日本への就航以来、日本とヨーロッパを結ぶ路線として日本市場に一貫して注力してきました。

また、私自身も個人的に日本と深い縁があります。実は私は子どものころから空手を習っていて、黒帯を持っているんです。それで、空手発祥の沖縄はもちろん、いつか日本に行ってみたいとずっと思っていました。

昨年、日本を初めて訪れてから、その文化や自然への敬意、人々の礼節ある態度に強く惹かれました。

日本とフィンランドには多くの共通点があります。静けさや自然を大切にする心、本物志向、そして他者への敬意。そうした点で、私は日本とフィンランドは“ソウルメイト”のような存在だと感じています。

もちろんビジネス戦略としての魅力も大きいです。観光以外に、ビジネス重要やアッパークラスの需要のポテンシャルの大きさも期待しています。

空のサステナビリティのビジョンは

近年、航空業界において最も注目されているのが、サステナビリティへの取り組みだ。

中でも「SAF（持続可能な航空燃料）」は、脱炭素化への鍵を握る技術として期待されている。

フィンエアーは2033年までにCO2排出原単位（CO2e/RTK）を34.5％削減する中期目標を掲げ、2050年には排出量実質ゼロを目指す長期戦略を明確にしている。

――今年3月、日本のコスモ石油マーケティングとSAF販売契約を締結されました。この背景を教えてください。

クーシスト：SAFは、従来の化石燃料に比べてCO2の排出量が最大80％少ないとされる新しい航空燃料です。しかしまだ供給量が少なく、価格は通常の燃料の3〜4倍。それでもフィンエアーはこの道を選びました。それは、科学的根拠に基づいたフィンエアーの目標にあります。

私たちは2033年までにCO2排出原単位（CO2e/RTK）の34.5％減を目指しています。それには、燃料、新しい燃料の開発、代替は重要なツールだと考えています。どれだけSAFを入手できるか、また、どれくらいの価格で入手できるか。しっかり目標達成していくためには、フィンエアーだけでなく、業界全体取り組む必要があるので、当社だけにとどまらず、業界全体で協力し合って、進めていっているところです。

加えて、日々の運航の最適化やオペレーション改善も積み重ねながら、サステナブルな未来の実現を本気で目指しています。

――私たち乗客に協力できることはありますか？

クーシスト：もちろんです。まず、荷物を少しだけ軽くするだけでも、燃料消費の削減につながります。1週間くらいのご旅行の場合、靴を4足から2足にしようか、と考えてくださるだけでも、変わることだと思います。また、搭乗時間を守ることも、遅延による無駄な燃料消費を防ぐ重要な一歩です。

そして、SAFにかかるコストについても「地球の未来のための投資」としてご理解いただけたら嬉しいです。いずれこの取り組みが、航空業界全体のスタンダードになると信じています。

「人を大切にする」企業でありたい

2023 年に大規模リニューアルされ、ヨーロッパのハブにもなっている、ヘルシンキ・ヴァンター空港は、ヘルシンキ中央駅までリングレールライン（電車）で約30分（4.6€）。約 70 都市に就航に加え、空港に3つもホテルが隣接している、日本語の掲示や日本人スタッフのサポートもあるなど、利便性に富んでいる。

また、15年連続で「北欧のベストエアライン」に選出されているフィンエアーは、サービスや安全性だけでなく、機内全体に「フィンランドらしさ」を意識しているという。

――フィンエアーらしさとは、具体的にどのような体験でしょうか？

クーシスト：機内のインテリアはフィンランドらしいデザインを基調としており、落ち着いた空間づくりを意識しています。また、東京や大阪発着便では、和食や日本映画、日本語対応のクルーなど、日本のお客様にも安心してご搭乗いただける工夫をしています。

フィンランドで人気のブルーベリージュースも、ぜひ試していただきたいですね。

CEOとしてのクーシスト氏のもう一つのこだわりが「人」。従業員が誇りを持って働ける会社をつくるため、ダイバーシティやワークライフバランスにも力を注いでいるという。

――フィンランドはジェンダー平等の先進国として知られていますが、御社の取り組みも教えてください。

クーシスト：フィンエアーの経営陣は私を入れて8人、男女4人ずつの構成です。もちろん、基本的人間の尊厳についても、性別、人種、家庭環境にかかわらず、5600人の社員全員の基本的人権が徹底して守られ、すべての社員に公平な機会が提供されること、ひとりひとりが敬意をもって扱われることは、私がもっとも大切にしていることのひとつです。

また、フィンランドでは、男女問わず育児休暇を取るのが当たり前。私自身も子育て中の父親ですが、保育園へのお迎えも父親の責任だと考えています。家族を大切にすることは、会社にとっても長期的な価値になると信じています。

キャリアと人生を両立するために

最後に、日本でキャリアと人生を両立しようと頑張る女性たちへ、クーシストCEOから温かなエールをいただいた。

――働く女性に向けて、伝えたいことはありますか？

クーシスト：社会的にも企業内も、人の親となった社員が、平等な機会と必要なサポートを受けられることはとても重要であると考えています。子どもを持ったことで、それまでに築いたキャリアや技術や機会が絶たれてしまうようなことが決してあってはなりません。

特にフィンランドは、戦時下から女性も男性と区別なく、外でプロフェショナルとして活躍できる社会でした。逆に言えば、男女人種問わず、自分たちの一番できることで国に貢献することが、平等思考の基礎になっている。

そうすることで、国が築かれているということだと思います。

家族にも、いろんなスタイルがありますが、男女問わずどの人にも様々なチャンスの機会が与えられるものであると、そうした考え方が根付いていると言えます。

そして私の娘たちにも、夢を追いながらも、自分らしいライフスタイルも大切にしてほしいと思っています。

日本の女性の皆さんにも、キャリアと人生のどちらも大切にしていただきたい。そしてもしよければ、いつかフィンランドを訪れて、私たちの「幸せのあり方」を感じていただけたら嬉しいです。もちろん、その時はぜひフィンエアーをご利用ください。

トゥルッカ・クーシストCEOの言葉には、フィンエアーの未来を「空の移動手段」を超えた、顧客のニーズを最優先に、カスタマーファーストでサステナブルな体験へと進化させていこうという強い意志が感じられた。

環境にも、人にも、そして日本にも優しいフィンエアー。その空の旅は、これからも心地よく、そして希望に満ちたものであってほしい。

フィンエアーの取り組み

・フライト前に

Finnair Plus Platinum Lumo、Platinum、Gold会員、Business Classic、FlexまたはSaver*の航空券を持つ客は、搭乗の際、世界中のほとんどの空港で、パートナーラウンジが利用できる。とくにヘルシンキ・ヴァンター空港内のラウンジは、ひとり集中できるボールチェアやくつろげるソファ席、食事や同行者と歓談できるテーブル席と、過ごし方に合わせて様々なテーブルが用意されている。

また、食事からフルーツ、デザートなどのフード、シャンパン、ワイン、ビール、カクテルと各種取り揃えられたドリンクなど、メニューは豊富で、シャワールームも完備。フライト前のビジネスやリラクゼーションなど、さまざまな目的で利用可能。

・フライト中は

ビジネスクラスに新たに導入したコリンズ社製シートAirLoungeは、シェル型の個性的なデザインでプライベートスペースを確保。広々としたレイフラットベッドにもなる座席は横になれば最高の寝心地で、フィンエアーのためにデザインされたマリメッコのデュベもセットされている。

また、座席には豊富な収納スペースがたっぷりと設けられ、読書灯、USBポートタイプAとタイプC、PC用電源、携帯電話のワイヤレス充電器を備え、まるで自分の部屋にいるかのようにくつろいで過ごせる。

・食事のサービス

機内食のメニューは飛行時間と目的地をベースに考えられていて、北欧料理と目的地のエッセンスを取り入れたオプションも選べる。ビジネスクラスでは、イッタラ製のフィンエアーだけの食器で、ビストロのような食事体験ができる。飲み物もシャンパンやワインと、種類も豊富で、満足できること請け合いだ。

取材協力：フィンエアー

フィンランド大使館

