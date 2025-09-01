後輩女子にドキッ！男が喜ぶ「年下女性からのアプローチ」９パターン
年上の男性に好意を抱く女性は多いものですが、先輩・後輩という上下関係があったり、そもそも恋愛対象にならないかも・・・という気後れがあったりして、なかなか上手くアプローチできない人も多いようです。しかし、年下という立場を上手くアピールすることで、年上男性の心を開かせる方法もあるはず。そこで今回は、スゴレン読者の男性へ向けて調査を実施しました。その結果を参考に、「年下の女の子から言われて『ドキッ』とした一言９パターン」をご紹介します。
【１】「先輩！」
ありふれた言葉ながら、無類の破壊力を秘めている万能な一言です。「自分のアダ名に?先輩?を付けて呼ばれるだけでグッとくる」（１０代男性）など、多くの年上男性にとって「センパイ」という単語には特別な重みがあるようです。あらゆるシチュエーションで使える点も高ポイントだと言えそうです。
【２】「実はずっと憧れてました」
少年マンガで、部活などの後輩女子から言われそうな一言です。男性なら誰もが一度は妄想したことがあるシチュエーションなので、人によっては必殺技になるほどです。?実は?という部分もポイントで、「今まで言い出せなかったけど・・・」という、後輩らしい遠慮が後々効いてきます。
【３】「年の差って何歳までＯＫですか？」
女性の年齢に対する許容範囲を探ることが、そのまま恋愛的なアプローチにもなっている一言です。裏を読めば「私も恋愛対象に入りますか？」という意味にも取れるため、それまで恋愛の可能性をまったく感じさせなかった男性にも、恋愛を意識させることができそうです。ただし、好意があることが伝わる表現なので、男性の気持ち次第では引かれてしまう恐れがあります。一気に距離を縮めたいときに使いたい表現といえるでしょう。
【４】「やっぱり子供に見えますか？」
年齢が離れていることを逆に利用して、男女の関係になりうることを意識させる一言です。「年下の女の子と二人で歩いているとき、突然?私たちってカップルに見えるかな？?と言われて萌えた」（２０代男性）など、男性の意表をつくことで、より高い効果が期待できそうです。
【５】「さすが、頼りになりますね！」
年上男性の自尊心をくすぐる一言です。よく言われることですが、男性は他人から頼られることで自信をつける生き物です。そこで、まずは特技や趣味など、相手が得意とすることをリサーチ。それについて「すごいですね！」と褒めることで、効果を発揮します。ただし、闇雲に何でも「すごいですね！」と褒めるのは、わざとらしさが感じられてＮＧです。
【６】「お兄ちゃんみたいですね（笑）」
擬似的に「お兄ちゃんと妹」という極めて親しい関係性を作り出してしまう一言です。「?こんなお兄ちゃん欲しかったなあ?と言われるとトキメく」（２０代男性）など、妹萌え属性のある男性には極めて高い効果があるようです。ただし、リアルに妹がいる年上男性には「妹にはこんなことしないよ」と逆効果になる可能性もありそうです。
【７】「なんか、守ってあげたくなっちゃいますね」
女性ならではの包容力をアピールする一言です。「年上と年下」という上下の関係性をあえて踏み越えて、男性の可愛らしさを包み込んでしまうことができます。「年下に母性をアピールされると、年上以上にグッとくる」（２０代男性）など、年下女性が言うからこそ、想像以上の効果が期待できるようです。ただし、プライドが高い男性の場合、「バカにされている！」と感じさせる恐れがあるので、男性のキャラクターに応じて使い分ける必要があるでしょう。
【８】「○○さんのそういうところ、尊敬します」
年下女性を前にした男性は、頑張って格好をつけたくなるものです。仕事への取り組み方や、友人への気遣い方など、年上ならではの大人スキルについて「尊敬します」と年下目線から褒めることで、男性は「この子は自分のことをよく見ていてくれるんだ」と好意的に受け取るようです。
【９】「名前で呼んでくださいね」
単なる先輩・後輩の枠を超えて、もっと仲良くなりたいことを積極的にアピールする一言です。あくまでも先輩の立場を立てつつ、下の名前で呼んで貰うことで「もっと気軽に接してくださいね」という意図を伝えることができるようです。ただし、年上の男性が照れて、名前で呼ぶことを拒否する可能性もあります。断られても明るく振る舞う心構えが必要となるでしょう。
気になる年上男性に向けて言いたくなる一言はあったでしょうか？ 今回紹介した以外にも、年上男性をドキッとさせる一言はまだまだあるはずです。皆さんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
気になる年上男性に向けて言いたくなる一言はあったでしょうか？ 今回紹介した以外にも、年上男性をドキッとさせる一言はまだまだあるはずです。皆さんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）