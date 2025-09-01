¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¤è¤ê¡Ö¥â¥ó¥ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£ 〝¥®¥¢2〟¡×¤¬¡ÖP.O.P ¡ÈLIMITED EDITION¡É¡×¤ËÅÐ¾ì¡£9·î5Æü13»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¡Ö¥¥ã¥í¥Ã¥È¡×¤ÎºÆÈÎ¤â·èÄê
¡¡¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖPortrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ôー¥¹ ¡ÈLIMITED EDITION¡É ¥â¥ó¥ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£ 〝¥®¥¢2〟¡×¤ÎÍ½Ìó¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ê¤É¤Ç9·î5Æü13»þ¤è¤ê¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£²Á³Ê¤Ï22,000±ß¡£¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï2026Ç¯2·î²¼½Ü¤ÎÍ½Äê¡£
¡¡È¯Çä³«»Ï¤«¤é21¼þÇ¯¡¢Îß·×360¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖP.O.P¡×¥·¥êー¥º¤Î¡ÖÀ¤³¦Îß·×½Ð²Ù¿ô500Ëü¸Ä¡×Ã£À®¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖP.O.P¡×¤Ç¤Ï½é¤ÎÎ©ÂÎ²½¤È¤Ê¤ë〝¥®¥¢2〟¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡〝¥®¥¢2〟¤Ï¡¢ºÇ¹âÃÏÅÀ〝¥®¥¢5〟¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ë¥Õ¥£¼«¿È¤¬Ãç´Ö¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤í¤¦¤È·è°Õ¤·¤¿ºÇ½é¤Î¿Ê²½·Ï¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È°î¤ì¤ë½éÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖPortrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ôー¥¹ ¡ÈLIMITED EDITION¡É ¥¥ã¥í¥Ã¥È¡×ºÆÈÎÊ¬¤ÎÍ½Ìó¤âÆ±Æü¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï19,800±ß
Portrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ôー¥¹ ¡ÈLIMITED EDITION¡É ¥â¥ó¥ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£ 〝¥®¥¢2〟
¼õÃí´ü´Ö¡§9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë13»þ～12·î¾å½Ü
È¯Á÷·î¡§2026Ç¯2·î²¼½Ü
²Á³Ê¡§22,000±ß
¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¥¹¥È¥¢¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡¢Çþ¤ï¤é¥¹¥È¥¢¡¢Çþ¤ï¤é¥¹¥È¥¢MINI(¥¥Ç¥¤¥é¥ó¥ÉµþÅÔ»Í¾ò²Ï¸¶Ä®Å¹)
¡Ú¾¦ÉÊ¹½À®¡Û
¡¦ºÌ¿§ºÑ¤ß´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ä1
¡Ú¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Û
¡¦Ìó185¡ß180¡ß130mm¡ÊÁ´¹â¡ßÁ´Éý¡ß±ü¹Ô¡Ë¢¨Æ¬ÄºÉô¤Þ¤Ç115mm
¥¤¥áー¥¸²èÁü
Portrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ôー¥¹ ¡ÈLIMITED EDITION¡É ¥¥ã¥í¥Ã¥È ¡ÚºÆÈÎ¡Û
¼õÃí´ü´Ö¡§9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë13»þ～11·î¾å½Ü
È¯Á÷·î¡§2026Ç¯2·î²¼½Ü
²Á³Ê¡§19,800±ß
¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¥¹¥È¥¢¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡¢Çþ¤ï¤é¥¹¥È¥¢¡¢Çþ¤ï¤é¥¹¥È¥¢MINI(¥¥Ç¥¤¥é¥ó¥ÉµþÅÔ»Í¾ò²Ï¸¶Ä®Å¹)
¡¡¡Ö¥¥ã¥í¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤³°¸«¤Ê¤¬¤é¤â¹â¤¤ÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤¦¤µ¤®¤ÎÀï½ÃÌ±Â²¡Ö¥ß¥ó¥¯Â²¡×¤Î½Æ»ÎÂâ°÷¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÇÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥¥ã¥í¥Ã¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊÂ¤·Á¤ÈºÌ¿§¤Ç¥¤¥áー¥¸ÄÌ¤ê¤ËÎ©ÂÎºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥åー¥È¤Ê¾Ð´é¤ËÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ýー¥º¡¢Î¾¼ê¤Ë¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¡×»ÈÍÑ»þ¤Î¼êÂÞ¤âÁõÃå¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¹½À®¡Û
¡¦ºÌ¿§ºÑ¤ß´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ä1
¡¦ÀìÍÑÂæºÂ¡Ä1
¡Ú¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Û
Á´¹âÌó215mm
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó