能力はあるはずなのに、指示待ちから抜け出せない。あるいは「やります」と返事はするのに、一向に行動に移さない。その原因を、本人の「やる気」や「能力不足」のせいだと結論づけていませんか。本記事では、野本果甫氏の著書『人材育成はフィードバックが9割 部下が自走して成果を出すリーダーシップの在り方』（ごきげんビジネス出版）より、部下の部下の心のブレーキについて解説していきます。

部下の心のブレーキが行動を止めている

部下の主体的な行動の妨げになることとして心のブレーキがあります。ブレーキにあたるのは「失敗に対するおそれ」「否定されることへのおそれ」「スキル不足による自信の欠如」などがあります。心のブレーキは自分を守るための脳の働きなので、ブレーキが外れないと行動にはつながりません。部下自身も自分のブレーキに気づいていないことが多いです。

部下の心のブレーキを外すには、まず部下と一緒に何がブレーキになっているかを明確にするところからはじめます。部下に次のような質問をするとヒントが出てくると思います。

「この仕事を進めるうえで不安に感じていることはありますか？」

「取り組むなかで、何がいちばん難しいと感じていますか？」

「何か気になる点や、引っかかっていることはありませんか？」

「成功させるために、何が足りないと感じていますか？」

「これを進めるときに、誰のどんな協力があるとよいと思いますか？」

「このプロジェクトを完了させるために、いちばん大きなカベは何だと思いますか？」

「これを自分で考えて進めた場合、どんな結果が起こるのがいちばん心配ですか？」

部下が自分のネガティブな考え（不安や自信がないなど）を伝えることは、マイナスに評価されるのでは？というリスクもあり、部下にとって話しづらいことでもあります。本音ではなく「とくに不安はありません」「やらないといけないことなのでやります」など、その場を取り繕うような意見が出る場合もあります。本当の気持ちや想いを話してもらうには、話しやすい場づくりがとても大切です。

「問題があれば一緒に解消したいと思っている」「不安に感じていることやネガティブな意見を言っても大丈夫」というような言葉かけをして、部下が本当に思っていることを引き出すことがリーダーの力量となります。リーダーにしてみれば言い訳と感じる意見が出てくることもありますが、「そうなんだね」などと一旦受け止めることがとても大事です。

リーダーにとっては「そんなこと？」と思うことであっても

以前の話で、部下が担当している仕事で部長の承認をとる必要があったのですが、なかなか承認をとりに行かないので、何か困っていることがないか聞いたところ、「今週中に行きます」と言うので少し待ってみました。

しかし、それでもやらないので「私に協力できるところはやるから、何か心配なことがあるなら遠慮なく話してみて」と聞いてみました。すると以前部長に説明しに行ったときに、かなり強めに否定されたらしく、そのためすぐに行けなかったと話してくれたのです。そのときは時間がなかったので私も同席し、すぐに承認をとることができました。要するに「部長が苦手」がブレーキだったわけですね。

リーダーにとっては「そんなこと？」と思うことでも、部下にとってブレーキになっているなら、それを外さないと行動には結びつかないことが多くあります。

野本 果甫

サクシードビュー代表

※本記事は『人材育成はフィードバックが9割 部下が自走して成果を出すリーダーシップの在り方』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。