「首の傾げ方までそっくり」“信楽焼のたぬき”に似ているポメラニアン、散歩帰りの姿に142万件超の反響
散歩帰りにリラックスしているポメラニアンの姿を撮影した1枚の写真がXに投稿され、「信楽焼のたぬきにそっくり」と大きな話題を呼んでいる。ノア&くつした【ぼくらはポメラニアン】さん（@noah_kutsushita）が投稿したこの写真には、142.4万件の表示と5.1万件の「いいね」が集まり、あまりにもそっくりな姿に驚きの声が相次いだ。この写真が撮影された経緯を飼い主さんに聞いた。
【比較写真】こんな似てることある!? 信楽焼のたぬきとポメラニアンのくつしたちゃん
■散歩帰りの1枚が思わぬ反響を呼ぶ「完全に一致」「是非徳利と一緒に写真を…」
話題となったのは、玄関でリラックスしているポメラニアンの「くつした」ちゃんの写真。お腹の白い毛と黒い毛のコントラスト、首をかしげた表情が「まさに信楽焼のたぬきそのものだ」と評判になったという。
「知人や友人が家に来た時にそういった意見をいただいて信楽焼のたぬきとは私たちは思っていなかったので、『確かにお腹の白いところや黒い毛が似ていて言われてみればそうだね』といって家族で談笑しました」（飼い主さん）
この写真は散歩から帰ってきたくつしたちゃんが、玄関でくつろいでいる様子を撮影したもの。偶然にも信楽焼のたぬきに見えたため、面白いと思って投稿したところ、予想以上の反響が。
■兄妹のような2匹の微笑ましい関係
投稿には「本物w」「完全に一致してやがる」「首の傾げ方、表情、お腹、パーフェクトですね！きゃわぃぃ」「是非徳利と一緒に写真を…！」「たぬらにあん、かわいい…」「これはハッシュタグがウソでしょう たぬきやん」など、その完成度の高さに驚くコメントが相次いだ。
実は、くつしたちゃんが何かに例えられるのは今回が初めてではなく、これまでに「こぐま」「長沢芦雪が描いた芦雪犬」「パンダ」「お腹から綿が出てしまったぬいぐるみ」「ポケモン」など、様々なものに例えられてきたそう。一方、同居犬のノアくんは「キツネ」や「オオカミ」に例えられ、飼い主さんの投稿ではくつしたちゃんとノアくんの微笑ましい日常の様子がうかがえる。
「くつちゃんはノアが悪戯するとすぐにママとパパにわんわん吠えてお知らせしてくれて、見に行くと大抵ノアがパパの靴下やティッシュなどの紙類を口にくわえています。食事の時間には、くつしたが自分のごはんを食べ終わった後、ノアのごはんを横から狙うこともあります。一方でノアが近づくと、ごはんに顔を突っ込んだまま吠えて威嚇するなど、まるで兄妹のような関係性です」（飼い主さん）
■YouTubeで見せる2匹の成長記録
飼い主さんは、YouTubeチャンネルで2匹の成長記録を発信している。最初はノアくんをお迎えした時に思い出として動画を撮っていただけだったが、約半年後にくつしたちゃんをお迎えしてから状況が変わったという。
「2匹のやり取りが可愛かったので皆さまに共有したいなと思いました。２匹の可愛い顔、やり取りを撮影できるように心がけています。2匹の可愛くて面白いやり取りを見ていただけたら嬉しいです！ 」（飼い主さん）
■散歩帰りの1枚が思わぬ反響を呼ぶ「完全に一致」「是非徳利と一緒に写真を…」
話題となったのは、玄関でリラックスしているポメラニアンの「くつした」ちゃんの写真。お腹の白い毛と黒い毛のコントラスト、首をかしげた表情が「まさに信楽焼のたぬきそのものだ」と評判になったという。
「知人や友人が家に来た時にそういった意見をいただいて信楽焼のたぬきとは私たちは思っていなかったので、『確かにお腹の白いところや黒い毛が似ていて言われてみればそうだね』といって家族で談笑しました」（飼い主さん）
この写真は散歩から帰ってきたくつしたちゃんが、玄関でくつろいでいる様子を撮影したもの。偶然にも信楽焼のたぬきに見えたため、面白いと思って投稿したところ、予想以上の反響が。
■兄妹のような2匹の微笑ましい関係
投稿には「本物w」「完全に一致してやがる」「首の傾げ方、表情、お腹、パーフェクトですね！きゃわぃぃ」「是非徳利と一緒に写真を…！」「たぬらにあん、かわいい…」「これはハッシュタグがウソでしょう たぬきやん」など、その完成度の高さに驚くコメントが相次いだ。
実は、くつしたちゃんが何かに例えられるのは今回が初めてではなく、これまでに「こぐま」「長沢芦雪が描いた芦雪犬」「パンダ」「お腹から綿が出てしまったぬいぐるみ」「ポケモン」など、様々なものに例えられてきたそう。一方、同居犬のノアくんは「キツネ」や「オオカミ」に例えられ、飼い主さんの投稿ではくつしたちゃんとノアくんの微笑ましい日常の様子がうかがえる。
「くつちゃんはノアが悪戯するとすぐにママとパパにわんわん吠えてお知らせしてくれて、見に行くと大抵ノアがパパの靴下やティッシュなどの紙類を口にくわえています。食事の時間には、くつしたが自分のごはんを食べ終わった後、ノアのごはんを横から狙うこともあります。一方でノアが近づくと、ごはんに顔を突っ込んだまま吠えて威嚇するなど、まるで兄妹のような関係性です」（飼い主さん）
■YouTubeで見せる2匹の成長記録
飼い主さんは、YouTubeチャンネルで2匹の成長記録を発信している。最初はノアくんをお迎えした時に思い出として動画を撮っていただけだったが、約半年後にくつしたちゃんをお迎えしてから状況が変わったという。
「2匹のやり取りが可愛かったので皆さまに共有したいなと思いました。２匹の可愛い顔、やり取りを撮影できるように心がけています。2匹の可愛くて面白いやり取りを見ていただけたら嬉しいです！ 」（飼い主さん）