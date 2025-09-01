ゴディバ監修！かきたねキッチンの新作「チョコレートinかきたね」

柿の種専門店「かきたねキッチン」から、世界的チョコレートブランド「ゴディバ」との夢のコラボレーションが実現しました。2025年9月18日より期間限定で登場する『チョコレートinかきたね』は、2層仕立てのチョコレートと軽やかなかきたねの食感が織りなす新感覚のスイーツ。甘さと香ばしさの絶妙なバランスは、大人のご褒美や贈り物にぴったりの逸品です♡

かきたね×ゴディバの贅沢なマリアージュ

「チョコレートinかきたね」は、ベルギー産ミルクチョコレートをブラックココア生地で包み込み、さらにダークチョコレートを重ねた贅沢な二層仕立て。

ほろ苦さと甘さの調和が絶妙で、口に入れた瞬間に広がる芳醇なカカオの香りと、サクッと軽やかなかきたねの食感が楽しめます。

塩味のアクセントも効いており、これまでの“柿の種”のイメージを一新する大人のスイーツに仕上がっています。

ラインナップと価格情報

チョコレートinかきたね ５袋

チョコレートinかきたね 10袋

今回登場する『チョコレートinかきたね』は、2種類のラインナップ。

ちょっとしたおやつやプチギフトにぴったりな5袋入り（1,512円・税込）、贈答用やシェアにも嬉しい10袋入り（3,024円・税込）の2タイプで展開されます。

どちらもゴディバととよす株式会社が共同開発した特別仕様で、期間限定での販売となるため、早めのチェックがおすすめです。

ご褒美にもギフトにもぴったり♡

甘さと香ばしさのバランスが絶妙な「チョコレートinかきたね」。大人の味わいが魅力で、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への贈り物としても喜ばれること間違いなしです。

かきたねキッチンとゴディバの特別なコラボレーションが叶える、贅沢なひとときをぜひ楽しんでみてください♪