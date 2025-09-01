超コンパクトなバックスイングが正解！トンカチで釘を叩くイメージでヒット

アイアンショットの精度アップでスコアアップ！フェースの真芯に当てて、左右への曲がりを抑えながら番手なりの飛距離を正確に出す。グリーンを確実にとらえるアイアン上達のヒントを伝授しよう！

ミートで飛ばす！方向性と安定性も上がる

ミートすれば方向性だけでなく飛距離も伸びます！

トンカチで釘を叩くときを思い出してください。まずは、トンカチを釘の頭に当て、そこから少しだけ振り上げ、力を入れるのは釘に当たる瞬間だけですよね。トンカチを思いっきり高く振り上げて釘を叩くのは、うまく当たれば１回で深く打ち込めますが成功する確率は低い。アイアンショットもそれと同じなんです！

コンパクトにするバックスイングは、強く叩くインパクトのイメージが消えない範囲まで。アイアンは飛距離よりも正確性が優先ですが、ミート率を上げるとコンパクトなトップからでも飛ばせるし、ショットの安定性が大きく上がります。

ヘッドがウッドより小さいアイアンは、打点のズレが大きなミスになってしまう。ボールに与えるパワーを大きく振りかぶって出そうとすると、正確性が落ちてしまうので×

バックスイングは8時フィニッシュは２時の位置

振り幅のイメージは、バックスイングは時計の文字盤の8時のところまで、フィニッシュは２時で止める。どちらも「小さすぎない!?」と思うが「アマチュアはイメージした位置より絶対に大きく上がりますから！超コンパクトなスイング幅からはじめることもミート率アップの秘けつのひとつです」（甲田）

アドレス時に「強く叩く！」をイメージしてからバックスイング

「アドレス時にボールを強く叩く、形と意識をもってください」と甲田。そのイメージが消えない高さまで、がフルトップ。イメージが薄れてしまったらバックスイングが大きすぎる証拠。かなりコンパクトに感じても気にせずに！

顔の向きを固定

目線をボールから切らない

「釘を叩くときは、釘の頭を見続けていますよね？それと同じでボールを見続けながら打つことが大事。クラブが気になり、バックスイングで目線をボールから切ってヘッドを見るのはNG。目線や顔の向きが変わるとミスの原因になってしまいます」（甲田）

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習をしてみてください。

甲田良美

●こうだ・よしみ／1983年生まれ、栃木県出身。164cm。ゴルフをはじめたのは高校卒業後。09年のプロテストに合格し、2010年にはレギュラーツアーのリゾートトラストレディースでツアー初優勝。安定したショットに定評があるママさんプロゴルファー。フリー。

構成＝小山俊正、岡田豪太

写真＝田中宏幸