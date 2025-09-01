今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第23週「ぼくらは無力だけれど」の第112回が9月2日に放送予定です。

【写真】のぶは嵩の気持ちを思い…

＊以下9月2日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

嵩（北村匠海さん）は健太郎（高橋文哉さん）から独創漫画派のメンバーが世界旅行に出かけたと聞き、誘われなかったことにショックを受ける。

その話をメイコ（原菜乃華さん）から聞いたのぶ（今田美桜さん）は、嵩の気持ちを思うと悔しいと腹を立てる。

様子を見にきたのぶに、こんなことで落ち込む自分が情けないと話す嵩。

するとのぶは、嵩の腕を引いて部屋を飛び出していく！

一方、蘭子（河合優実さん）の部屋には八木（妻夫木聡）が訪ねてきて…。