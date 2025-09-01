＜夫、出会い系に4万？＞夫「自分のお金は自分でね」生活費打ち切り宣言にパニック！【第1話まんが】
私はミズキ。夫タクミは単身赴任中で、新幹線の距離に離れて暮らしています。私は4歳の息子ヤマトと、一時的に2人暮らしをしています。タクミがいないと寂しいと思っていたものの、数か月するとこの生活にも慣れることができてきました。さてある日のこと、タクミから1通のLINEが。タクミ発信で連絡がくることは珍しいので何事かと見てみると、そこには驚くべき言葉が書かれていたのです……。
数か月前から単身赴任中のタクミは、自分からLINEを送ってくることはほぼありません。こちらが送ったことに最低限の返事をしてくるだけ。最近では必要なことしか送ってきません。驚きながらも私がLINEを見てみると……「来年からお金振り込まないから1人で頑張ってね」と、メッセージがきていたのです。
たったひと言「冗談だよ」と言ってほしかったのです。私は慌ててタクミに電話をしました。すると……「なんだよ」電話口のタクミは迷惑そうに冷たく言いました。そしてこう続けたのです……「そのままの意味だよ。来年からは自分のお金は自分で稼いでねってこと」
タクミからの、「来年からお金を振り込まない」というLINEに呆然としてしまいました。
生活費を入れないということは、住宅ローンや光熱費もすべて1人でどうにかすることになります。
不安に駆られた私はタクミに急いで電話しましたが、邪険に扱われてしまいました。
さらにLINEはブロックされ、電話もできない状態に。
怒りと悲しみで心が張り裂けそうです。
両親を早くに亡くし、頼る人もいない私。
文字通り絶望に打ちひしがれてしまいました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
