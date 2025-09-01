首都高「ほぼノーブレーキで“衝突事故”の瞬間」映像に反響多数！ 「ランボが…」 “超高級スポーツカー”が「ドカン」と追突！ 恐怖の一部始終が話題に！ 渋滞時の前方に注意呼びかけ

大渋滞で「激突」の瞬間 超高級スーパーカーも事故

首都高の公式SNSは2025年8月4日、公式SNSを更新。

夏休みシーズンに合わせ、事故の瞬間を映した動画を投稿しました。

【画像】「ええぇぇ…」 これが首都高「衝突事故」発生の瞬間です

SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

事故のイメージ（画像：PIXTA／イメージです）

動画は3本の監視カメラ映像をつなげたものです。

まず1本目は、本線のJCTを映したもの。左側の1車線と、右側の2車線の分岐になっています。動画開始時点で右方の分岐はすでに渋滞しています。

この渋滞の末尾に、シルバーのコンパクトカーが普段通り接近。すると次の瞬間、コンパクトカーは白いセダンに追突されます。

その反動でコンパクトカーは前に押し出された形に。コンパクトカーのリアはベッコリと凹み、白いセダンもボンネットがひしゃげるほどの衝撃です。減速が全く間に合わず、それなりのスピードが出ていたようです。

コンパクトカーは押し出されましたが、車間距離をある程度保っていたことで、なんとか前のライトバンに玉突きせず、ギリギリ停まりました。

続いて2本目の動画。首都高中央環状線と思われるトンネル内部です。2車線ともに大渋滞で、ブレーキランプが連なっています。

左車線の青っぽいコンパクトカーにフォーカスが当たります。コンパクトカーは前のクルマと接近し、停車しようとしているようです。

しかし、その直後にいた白い超高級スーパーカーは、よそ見をしていたのか、減速する素振りを見せません。嫌な予感がします。

スーパーカーはコンパクトカーに急接近してようやくブレーキを踏みます。残念ながらもう間に合いませんでした。

ほぼノーブレーキで減速もわずかな状態で、コンパクトカーの後部に激しく衝突。車体が大きく揺れ、かなりの衝撃だったようです。スーパーカーの後ろについていた白いコンパクトカーは、やはり車間距離をとっていたため、多重事故は免れました。

そして3本目の動画は、近くに水場があり、道路設備の特徴などから、都心環状線の代官町付近の映像と見られます。

画面奥の外回り方面は大渋滞。完全停止といった状態です。渋滞の末尾に接近する白いコンパクトカーにフォーカスが当たります。

コンパクトカーはゆるやかなブレーキングで停まろうとしますが、後ろからシルバーの軽SUVが近づいてきます。さほどスピードは出ていませんが、ブレーキランプが点灯していないことから完全な「ノーブレーキ」です。こちらもよそ見をしていたのでしょうか。

やはりここでも衝突寸前でようやくブレーキを踏みますが、間に合いません。そのまま追突。SUVは車体を揺らして停止します。

これらの事故はいずれも「渋滞中」に発生しており、よそ見なのか、スマホをいじっていたのか、あるいは寝ていたのかはわかりません、ブレーキの踏み始めが遅いことから、原因は明らかな前方不注意です。

この動画について、SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

「ながらスマホ・カーナビガン見、わき見運転してる輩が多いんだよなぁ」「スマホいじってるヤツ多すぎるんだよ」など、前方不注意のドライバーの多さで危険を感じたことがあるという人が多いようです。

「渋滞最後尾もハザード出さなあかんやろ」「前方不注意だけじゃない。衝突したやつ 日頃から車間距離詰めてると思う」「最近、ウインカー、ハザード、を使わない方、そして、無灯火がすごく増えてます。使い方を知らない方は、車に乗らないで頂きたいです」と、車間距離の保持や渋滞時のハザード点灯の大切さを再確認する意見も。

JAF（日本自動車連盟）などは、渋滞の末尾でハザードを点灯させ、後続車の注意を促すことを推奨しています。これに加え、ブレーキを複数回に分けて踏むことで、ブレーキランプを点滅させる「制動予告」も有効です。

また、「ランボルギーニが…」「ガヤルドやんけ」と、2本目の動画で超高級スーパーカーが事故を起こすことに衝撃を覚える人もいるようです。

首都高は、動画の最後および投稿コメントで、「渋滞の発生が予想されているときには、いつも以上に前方に注意し、安全運転を心がけてください」と呼びかけています。