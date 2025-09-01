◇ナ・リーグ ドジャース5―4ダイヤモンドバックス（2025年8月31日 ロサンゼルス）

ドジャースは8月31日（日本時間9月1日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に臨んだ。試合は3点リードの8回に同点に追いつかれたが、9回に代打ウィル・スミス捕手（30）がサヨナラ弾を放って連敗を2でストップ。劇的勝利に現地放送席は興奮に包まれた。

ドジャースは8回に救援左腕スコットがキャロルに同点3ランを被弾するまさかの展開。嫌な雰囲気が漂ったが、9回先頭でラッシングの代打としてスミスが登場。3番手右腕カーティスの速球を捉えて左中間席に特大の420フィート（約128.0メートル）弾をかっ飛ばした。

スミスがダイヤモンドを一周して生還すると大谷や山本らナインがホームで出迎え。主役をもみくちゃにして勝利の味を分かち合った。

この日、地元メディア「スポーツネットLA」が試合を中継。実況をジョー・デイビス氏、解説を通算204勝のレジェンドOBのオーレル・ハーシュハイザー氏が務めた。

デイビス氏は「試合終了！ウィル・スミス、サヨナラ勝ちだ」と絶叫。「よし、行こう。ホームに帰ろう。ドジャースは待望の勝利を収め、全敗を回避！」と興奮ぎみに実況した。

ハーシュハイザー氏も「真ん中の甘い球を捉えて、彼はそれを逃さなかった。最高の攻撃型キャッチャーの一人だ」と絶賛した。