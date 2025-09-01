【べらぼう】定信の厳しい統制の幕開け…次回9月7日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、9月7日（日）放送予定の第34話「ありがた山とかたじけ茄子」の予告、場面写真が公開されました。

老中首座に就いた定信（井上祐貴）、ついに寛政の改革が幕を開けます。先日の放送でも少し描かれていましたが、定信と、一橋治済（家斉実父）・徳川家斉（第11代将軍）の対立関係も、今後のトピックになっていくでしょう。

第34話「ありがた山とかたじけ茄子」あらすじ

老中首座に抜てきされた定信（井上祐貴）は、質素倹約を掲げ、厳しい統制を敷き始める。

そんな中、蔦重（横浜流星）は狂歌師したちに、豪華な狂歌絵本を作ろうと呼びかける。しかし、そこに現れた南畝（桐谷健太）は、筆を折ると宣言。南畝は定信を皮肉った狂歌を創作した疑いで処罰の危機にあった。

意次（渡辺謙）が作った世の空気が定信の政によって一変する中、蔦重は世の流れに抗うため、ある決意をもって、意次の屋敷を訪れる。

NHK大河ドラマ「べらぼう」第34話「ありがた山とかたじけ茄子」は、9月7日（日）放送。

2025年大河ドラマ「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜」

画像：大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK