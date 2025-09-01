『あんぱん』第112回 蘭子の部屋に八木が訪ねてきて…【ネタバレあり】
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第112回が、2日に放送される。
【写真あり】あの人がいない…新たな相関図を公開！
中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。
■第112回のあらすじ
嵩（北村匠海）は健太郎（高橋文哉）から独創漫画派のメンバーが世界旅行に出かけたと聞き、誘われなかったことにショックを受ける。その話をメイコ（原菜乃華）から聞いたのぶ（今田美桜）は、嵩の気持ちを思うと悔しいと腹を立てる。様子を見にきたのぶに、こんなことで落ち込む自分が情けないと話す嵩。するとのぶは、嵩の腕を引いて部屋を飛び出していく！ 一方、蘭子（河合優実）の部屋には八木（妻夫木聡）が訪ねてきて…。
