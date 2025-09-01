◆米大リーグ ドジャース５x―４ダイヤモンドバックス（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が８月３１日（日本時間９月１日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、７回９８球を投げて４安打１失点、１０奪三振の好投を見せて１２勝目（８敗）の権利をつかんだが、８回に２番手左腕・スコットがキャロルに同点の２９号３ランを浴びて勝敗はつかなかった。ドジャースは９回に先頭の代打・スミスが１７号サヨナラ弾を放って連敗を「２」で止め、マジックは「２３」となった。

山本は試合後、に「野球は退屈ではない」と日本語で書かれたTシャツを着て取材に応じ、「いい練習ができたので、自信を持ってマウンドに上がることができましたし、初回からいい立ち上がりができて７回まで投げられたので全体的によかったと思います。どの球も反応欲できた。変化球もよくてまっすぐも思い切ってゾーンに投げられていいコンビネーションだった。コンディション、体調の面は変わらず春からいい状態をキープできている。ここ最近は明確にこれだという感覚が出ている。ピッチングのどの面もすごくいい方向にいっていると感じています」とうなずいた。

チームがダイヤモンドバックスに２連敗を喫している中で、１２勝目を狙ってマウンドに上がった山本。３回までは１人の走者も出さないパーフェクトピッチングを見せて完璧な立ち上がりを見せた。２点をリードした４回には１死からマルテに三塁へセーフティーバントを決められて初めて走者を背負うと、２死一、二塁でデルカスティーヨに適時右前打を浴びて１点差に迫られた。

それでも５、６回は２イニング連続で３者凡退。７回は１死からデルカスティーヨに右前安打を浴びたが、後続を打ち取って追加点は与えなかった。４―１と３点のリードを持って、１２勝目の権利をつかんでマウンドを降りたが、８回にスコットが３ランを浴びて追いつかれ、白星が消えた。

１０奪三振は、３月２８日（同２９日）の本拠地・タイガース戦、４月１８日（同１９日）の敵地・レンジャーズ戦に続く、メジャー自己最多タイ。今季成績は２６登板で１１勝８敗、防御率２・８２となった。