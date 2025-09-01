◆米女子プロゴルフツアー ＦＭ選手権 最終日（３１日、米マサチューセッツ州ＴＰＣボストン＝６５３３ヤード、パー７２）

１３位からスタートした畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は６バーディー、２ボギーの６８で回り、通算１３アンダー７位。４月のＪＭイーグルＬＡ選手権以来４か月ぶりのトップ１０フィニッシュだった。中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「今日もパッティングの調子がよかったし、アイアンも４日間のなかで一番よかった。しっかり伸ばして終われてよかった」と振り返った。

９番で３メートル近く残ったパーパットをねじ込み、１８番パー５では第３打を１メートル強につけてバーディー締め。ガッツポーズが飛び出した。「最後決めればトップ１０があるかなと思ってやっていたので、そこを決めきれてよかった。アジアシリーズ前にまだアメリカで３試合あるので、そこで勝てるように頑張りたい」と語った。

オープンウィークを挟み、次戦はクローガー・クイーンシティー選手権（１１〜１４日、オハイオ州・ＴＰＣリバーズベンド）。「今週ちょっとアイアンがうまくいかないところが多かったので、そのあたりを重点的にやっていきたい。調子も上向きになってきているので、どんどん攻めのゴルフができるように頑張りたい」と力を込めた。