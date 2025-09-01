さそり座は「何事にも準備万端で過ごすと良い展開につながる」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2025年9月1日〜9月30日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

プチ修行ムードに包まれる9月の幕開け！ 9月8日に迎える皆既月食をきっかけに、この世界を包むエネルギーが残酷なほどDEEPに変容していくわよ！ 食の時間が3時間もあって月が「赤く染まる」今回の月食は、まさに【死と再生】がテーマになった宇宙イベント。これまでの世界がいったん幕を閉じて、まるで「赤ちゃん」のように新たな世界が誕生するタイミングになるから、出産に向き合うような真剣な態度でこの1カ月を過ごすことが求められるわよ☆

皆既月食をともなう「うお座の満月」が満ちるのは9月8日の午前3時9分。そこから24時間以内のタイミングで「私は過去のトラウマを全て癒やし、生まれ変わるためのエネルギーに置き換えます」と唱えてみてちょうだい。そうすれば、容赦ない宇宙の霊力を建設的な開運波動へと変換できるわよ☆ じつを言うと宇宙は、あなたに「あらゆる過去の痛みを手放して自由になっていただきたい」と願っている！ 宇宙的にみれば「本当に強い人」とは、あらゆる傷を乗り越えて、愛を豊かに表現できるようになった人のことを言うのよね♡ この9月は全体的に厳しいエネルギーではあるけれど、その背後には【あなたの逞しい成長を願う】コスモのLOVEがあることを知っておいてちょうだいね♪

ちなみに、うお座の月食満月の翌日＝9月9日は「重陽の節句」。この日は自宅に【菊】を飾ると、シリウスの女神の恩寵を呼び込むことができるわよ♡ 菊は天からのメッセージを【聴く】才能を呼び醒ますマジカルフラワー☆ この9月をきっかけに世界ではギョッとするような出来事が次々と起こってくるけれど、女神たちの導きに耳を傾けていけば、あらゆるピンチをチャンスに変えることもできるようになるはずよ！ とりあえずは、8日＆9日が運命を左右する日になっているってことを知って、この2日間を凛とした態度で過ごすことをぜひ心がけてみてちょうだいね♡

■さそり座へのメッセージ

用意周到に生きると吉なのが、今月のさそり座さん！ この1カ月は「何事にも準備万端」の精神で土台を固めて対処するのがおすすめよ☆ ここのところのあなたの目覚ましい活躍に、足を引っ張ろうとする勢力が発生している模様。こんな時は気を引き締めて、どの角度から攻撃をしかけられてもびくともしないように、防御体勢を整えるのが肝心というもの♪

特に仕事のプレゼンなどでは、「基本的な部分をおさらい」しておくのがコツ。いずれにしても、身構え過ぎずに、初心に立ち返って行動すれば、宇宙があなたの味方になってくれるってことを、知っておいてちょうだいね♡

さそり座のマジカルカラー

アプリコット

アプリコットを身につけるとコスモのエネルギーと共鳴できるかも♪

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）