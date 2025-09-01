日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2861（-12.0 -0.42%）
ホンダ 1637（-5 -0.30%）
三菱ＵＦＪ 2248（-11 -0.49%）
みずほＦＧ 4852（-43 -0.88%）
三井住友ＦＧ 4024（-24 -0.59%）
東京海上 6323（-78 -1.22%）
ＮＴＴ 155（-0.8 -0.51%）
ＫＤＤＩ 2536（-14.5 -0.57%）
ソフトバンク 227（-1.2 -0.53%）
伊藤忠 8319（-78 -0.93%）
三菱商 3320（-34 -1.01%）
三井物 3389（-37 -1.08%）
武田 4408（-13 -0.29%）
第一三共 3513（-16 -0.45%）
信越化 4485（-72 -1.58%）
日立 3997（-52 -1.28%）
ソニーＧ 4047（-36 -0.88%）
三菱電 3516（-36 -1.01%）
ダイキン 18351（-249 -1.34%）
三菱重 3703（-50 -1.33%）
村田製 2379（-53 -2.18%）
東エレク 20059（-606 -2.93%）
ＨＯＹＡ 19042（-208 -1.08%）
ＪＴ 4664（-24 -0.51%）
セブン＆アイ 1901（-12.5 -0.65%）
ファストリ 45854（-666 -1.43%）
リクルート 8403（-176 -2.05%）
任天堂 13139（-171 -1.28%）
ソフトバンクＧ 15798（-432 -2.66%）
キーエンス（普通株） 54846（-1934 -3.41%）
