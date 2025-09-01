日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2861（-12.0　-0.42%）
ホンダ　1637（-5　-0.30%）
三菱ＵＦＪ　2248（-11　-0.49%）
みずほＦＧ　4852（-43　-0.88%）
三井住友ＦＧ　4024（-24　-0.59%）
東京海上　6323（-78　-1.22%）
ＮＴＴ　155（-0.8　-0.51%）
ＫＤＤＩ　2536（-14.5　-0.57%）
ソフトバンク　227（-1.2　-0.53%）
伊藤忠　8319（-78　-0.93%）
三菱商　3320（-34　-1.01%）
三井物　3389（-37　-1.08%）
武田　4408（-13　-0.29%）
第一三共　3513（-16　-0.45%）
信越化　4485（-72　-1.58%）
日立　3997（-52　-1.28%）
ソニーＧ　4047（-36　-0.88%）
三菱電　3516（-36　-1.01%）
ダイキン　18351（-249　-1.34%）
三菱重　3703（-50　-1.33%）
村田製　2379（-53　-2.18%）
東エレク　20059（-606　-2.93%）
ＨＯＹＡ　19042（-208　-1.08%）
ＪＴ　4664（-24　-0.51%）
セブン＆アイ　1901（-12.5　-0.65%）
ファストリ　45854（-666　-1.43%）
リクルート　8403（-176　-2.05%）
任天堂　13139（-171　-1.28%）
ソフトバンクＧ　15798（-432　-2.66%）
キーエンス（普通株）　54846（-1934　-3.41%）