東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.05　高値147.41　安値146.77

148.02　ハイブレイク
147.72　抵抗2
147.38　抵抗1
147.08　ピボット
146.74　支持1
146.44　支持2
146.10　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1686　高値1.1709　安値1.1651

1.1771　ハイブレイク
1.1740　抵抗2
1.1713　抵抗1
1.1682　ピボット
1.1655　支持1
1.1624　支持2
1.1597　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3504　高値1.3517　安値1.3446

1.3603　ハイブレイク
1.3560　抵抗2
1.3532　抵抗1
1.3489　ピボット
1.3461　支持1
1.3418　支持2
1.3390　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8005　高値0.8035　安値0.7986

0.8080　ハイブレイク
0.8058　抵抗2
0.8031　抵抗1
0.8009　ピボット
0.7982　支持1
0.7960　支持2
0.7933　ローブレイク