東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.05 高値147.41 安値146.77
148.02 ハイブレイク
147.72 抵抗2
147.38 抵抗1
147.08 ピボット
146.74 支持1
146.44 支持2
146.10 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1686 高値1.1709 安値1.1651
1.1771 ハイブレイク
1.1740 抵抗2
1.1713 抵抗1
1.1682 ピボット
1.1655 支持1
1.1624 支持2
1.1597 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3504 高値1.3517 安値1.3446
1.3603 ハイブレイク
1.3560 抵抗2
1.3532 抵抗1
1.3489 ピボット
1.3461 支持1
1.3418 支持2
1.3390 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8005 高値0.8035 安値0.7986
0.8080 ハイブレイク
0.8058 抵抗2
0.8031 抵抗1
0.8009 ピボット
0.7982 支持1
0.7960 支持2
0.7933 ローブレイク
